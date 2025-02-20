我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

藝術駐地計畫 華人免費住法國城堡、體驗北極郵輪

記者劉子為／洛杉磯報導
法國的NEF動畫駐地項目邀請入選動畫家們在盧瓦爾河谷的城堡中進行創作。（NEF Animation Residency官網）
法國的NEF動畫駐地項目邀請入選動畫家們在盧瓦爾河谷的城堡中進行創作。（NEF Animation Residency官網）

在北極的郵輪上拍攝實驗影像，在法國古堡靜心繪畫，在丹麥與來自世界各地的創作者交流……，隨著藝術駐地項目（Artist Residency）的蓬勃發展，藝術家們得以在全球各地的特殊場域中進行創作，並以低成本甚至免費的方式專注於作品實踐。近年來，越來越多南加州華人藝術家透過駐地計畫，收穫寶貴的經驗與靈感。

實驗動畫家李臻表示，藝術駐地項目通常會為藝術家提供創作空間、時間和資源，這些項目大多設立於特定地點或機構，支持藝術家專心創作，並提供一個環境來進行探索、實驗、跨界合作或文化交流。藝術家駐地的形式多樣，可能是短期或長期，地點從傳統的藝術工作室到偏遠的自然環境，甚至包括國際性交流計畫。

初出茅廬的李臻有兩段駐地項目體驗，一段是在紐約，她參與了一個由藝術家朋友運營的非正式駐地，對方為她提供兩周一對一的免費住宿，並針對她的創作提供反饋和建議。雖然兩周時間短暫，但她啟動了一個小型創作項目——畫窗戶，並將這些作品帶到歐洲的電影節，也收穫了一段寶貴的友誼。另一段是在丹麥，該項目專為動畫家設計，不僅提供免費住宿和生活補貼，還配備完善的創作設施與專業支持。此外，參與者還能與其他藝術家定期交流創作進度，獲取靈感。

The Arctic Circle駐地項目邀請藝術家、科學家、教育工作者和創新者...
The Arctic Circle駐地項目邀請藝術家、科學家、教育工作者和創新者等不同領域的代表，讓他們在一艘北極的探險船上生活和工作。（謝淑妮提供）

李臻特別嚮往的一個駐地項目是位於法國的「NEF Animation Residency」，入選的動畫家能夠在盧瓦爾河谷的城堡中創作。她表示，有朋友曾參與該計畫讚不絕口，認為該駐地提供極大的創作自由，讓藝術家能遠離外界干擾，全心投入作品創作，同時與來自世界各地的動畫家交流。此外，該項目包含食宿、機票和創作補貼等。然而，李臻也指出，如此優質的駐地競爭極為激烈，需要具備優質的履歷和創作提案才能入選。

與新興藝術家李臻不同，加州藝術學院的謝淑妮已多次參與駐地計畫。她認為，駐地項目能夠提供持續創作的環境，讓藝術家無後顧之憂地專注創作。令她印象深刻的一次駐地經驗是參與 「The Arctic Circle」，該項目邀請藝術家、科學家、教育工作者與創新者，在北極探險船上共同生活與創作。該船航行於斯瓦爾巴群島（Svalbard）的國際領土，是全球距離北極最近的地方之一。謝淑妮在這趟旅程中創作了一部影片，探索「無為」的概念。

面對眾多駐地項目，該如何選擇與申請？李臻建議，藝術家應首先確認項目是否與自身需求匹配，並考量駐地的地點與氛圍。部分駐地位於藝術重鎮，提供豐富的資源與交流機會；另一些則強調獨立創作環境。藝術家還可透過同行推薦與評價判斷駐地的品質。

申請時，完整的作品集與創作計畫書是成功的關鍵。一些計畫還要求推薦信，來自導師或策展人的支持能提高錄取率。李臻指出，不同駐地的申請流程與競爭程度不盡相同，有些競爭激烈，需精心準備材料；另一些則較為靈活，可透過直接聯繫申請。此外，部分駐地提供導師輔導與定期交流機會，藝術家應提前確認資源配置，以充分利用駐地時間。

李臻在紐約的駐地完成了一個小型創作項目──畫窗戶，並將這些作品帶到歐洲的電影節。...
李臻在紐約的駐地完成了一個小型創作項目──畫窗戶，並將這些作品帶到歐洲的電影節。（受訪者提供）

加州 南加 華人

上一則

加大、州大薪資排名 柏克萊畢業賺最多

下一則

世報3月1日稅務講座 詳解災區減免

延伸閱讀

凱特妃曬3子女畫作 11歲喬治藝術家等級 6歲路易用色大膽

凱特妃曬3子女畫作 11歲喬治藝術家等級 6歲路易用色大膽
藝術家王大宙新書發表：還原歷史義不容辭

藝術家王大宙新書發表：還原歷史義不容辭
重水墨藝術家藍正輝 紐約發表「生命之墨」

重水墨藝術家藍正輝 紐約發表「生命之墨」
公園局攜藝術家改造 金山社區再增1籃球場地

公園局攜藝術家改造 金山社區再增1籃球場地
弗里茲藝博會將至 南加藝術盛事為何二月扎堆？

弗里茲藝博會將至 南加藝術盛事為何二月扎堆？
全美六大受歡迎郵輪公司 迪士尼老少通吃、這家限成年旅客

全美六大受歡迎郵輪公司 迪士尼老少通吃、這家限成年旅客

熱門新聞

ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外