藝術駐地計畫 華人免費住法國城堡、體驗北極郵輪

法國的NEF動畫駐地項目邀請入選動畫家們在盧瓦爾河谷的城堡中進行創作。（NEF Animation Residency官網）

在北極的郵輪上拍攝實驗影像，在法國古堡靜心繪畫，在丹麥與來自世界各地的創作者交流……，隨著藝術駐地項目（Artist Residency）的蓬勃發展，藝術家們得以在全球各地的特殊場域中進行創作，並以低成本甚至免費的方式專注於作品實踐。近年來，越來越多南加州 的華人 藝術家透過駐地計畫，收穫寶貴的經驗與靈感。

實驗動畫家李臻表示，藝術駐地項目通常會為藝術家提供創作空間、時間和資源，這些項目大多設立於特定地點或機構，支持藝術家專心創作，並提供一個環境來進行探索、實驗、跨界合作或文化交流。藝術家駐地的形式多樣，可能是短期或長期，地點從傳統的藝術工作室到偏遠的自然環境，甚至包括國際性交流計畫。

初出茅廬的李臻有兩段駐地項目體驗，一段是在紐約，她參與了一個由藝術家朋友運營的非正式駐地，對方為她提供兩周一對一的免費住宿，並針對她的創作提供反饋和建議。雖然兩周時間短暫，但她啟動了一個小型創作項目——畫窗戶，並將這些作品帶到歐洲的電影節，也收穫了一段寶貴的友誼。另一段是在丹麥，該項目專為動畫家設計，不僅提供免費住宿和生活補貼，還配備完善的創作設施與專業支持。此外，參與者還能與其他藝術家定期交流創作進度，獲取靈感。

The Arctic Circle駐地項目邀請藝術家、科學家、教育工作者和創新者等不同領域的代表，讓他們在一艘北極的探險船上生活和工作。（謝淑妮提供）

李臻特別嚮往的一個駐地項目是位於法國的「NEF Animation Residency」，入選的動畫家能夠在盧瓦爾河谷的城堡中創作。她表示，有朋友曾參與該計畫讚不絕口，認為該駐地提供極大的創作自由，讓藝術家能遠離外界干擾，全心投入作品創作，同時與來自世界各地的動畫家交流。此外，該項目包含食宿、機票和創作補貼等。然而，李臻也指出，如此優質的駐地競爭極為激烈，需要具備優質的履歷和創作提案才能入選。

與新興藝術家李臻不同，加州藝術學院的謝淑妮已多次參與駐地計畫。她認為，駐地項目能夠提供持續創作的環境，讓藝術家無後顧之憂地專注創作。令她印象深刻的一次駐地經驗是參與 「The Arctic Circle」，該項目邀請藝術家、科學家、教育工作者與創新者，在北極探險船上共同生活與創作。該船航行於斯瓦爾巴群島（Svalbard）的國際領土，是全球距離北極最近的地方之一。謝淑妮在這趟旅程中創作了一部影片，探索「無為」的概念。

面對眾多駐地項目，該如何選擇與申請？李臻建議，藝術家應首先確認項目是否與自身需求匹配，並考量駐地的地點與氛圍。部分駐地位於藝術重鎮，提供豐富的資源與交流機會；另一些則強調獨立創作環境。藝術家還可透過同行推薦與評價判斷駐地的品質。