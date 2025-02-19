大棕熊賴著不走 屋主求助消防員

Yogi藏在房子下面的夾縫中。（KTLA5電視台截圖）

近幾日，巴沙迪那（Pasadena）一戶人家迎來一位「不速之客」：一頭500多磅的大棕熊。這頭棕熊賴在這戶人家多日不走，屋主不得不尋求消防員幫助將牠送走。

根據KTLA5電視台的報導，自從伊頓野火（Eaton Fire）發生後，這頭棕熊就藏在巴沙迪那市居民Sean Lorenzini房子下面與地基之間的空隙中，Sean Lorenzini稱這頭棕熊為「Yogi」。他說，這頭熊有七英尺高，500至600磅重。鄰居Glen Ferris表示，Yogi自野火發生後就來到這戶人家居住至今，絲毫沒有要離開的意思。Yogi白天不怎麼出來，通常在晚上出來覓食。

Glen Ferris表示，他家的垃圾桶上有熊爪子印，Yogi還翻開「防熊垃圾桶」尋找食物。Glen Ferris說，「我們並不怕，牠經常在這裡。」有附近的居民認為Yogi在這片區域活動已有多年，有人曾多次拍到牠比現在瘦的樣子。

Yogi在這裡居住多時，也給附近鄰居帶來煩惱。Glen Ferris說，他兒子的房間與Sean Lorenzini相鄰，常可以聽見Yogi的進進出出的聲音。對於Sean Lorenzini來說，Yogi居住在房子下面，耽誤了他家裝修的進程，還經常有東西被破壞。他說，有時房子保險 絲會燒掉，一些電線被拉下來。

山腳下的城市經常會有熊出沒，特別是野火發生後，有更多的熊跑到居民家附近。近日在艾塔迪那市（Altadena）一戶人家，發現了一頭500磅的棕熊，最後工作人員利用花生醬和燒雞將其引誘出來。

不過想要引誘Yogi似乎並不容易。有居民表示Yogi幾個月前攻擊了鄰居的一頭羊，很多鄰居擔心自己和寵物 的安全。