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柑縣台美商會情人節舞會 百人勁歌熱舞

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出席貴賓享用豐盛新春佳餚，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀夫婦（前左）出席。（橙僑中心提供）
出席貴賓享用豐盛新春佳餚，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀夫婦（前左）出席。（橙僑中心提供）

加州柑縣台美商會(TCCOC)2月14日於Atrium Hotel，盛大舉辦 2025年「新春晚會暨情人節舞會」，吸引近百位商會會員與親友以勁歌熱舞一起歡樂度過。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀偕夫人共襄盛舉，並肯定商會自1981年成立以來，團結僑界及商界菁英，熱心社區服務，支持、關注台灣，並致力促進台美經濟文化的交流。

新上任的美國聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）也分享韓裔家庭的春節傳統，表示TCCOC匯聚許多亞裔移民在美國實現夢想的故事，正體現了多元文化對美國社會的貢獻。他並提到，去年年底當選聯邦眾議員後，在國會發表的首場公開演說便強調台美關係的重要性，未來將持續關注並推動台美雙邊合作。

會長陳啟耕表示商會不但是僑界、商界及台美間的橋樑，更像是個溫暖的大家庭，特別感謝商會全體理事及顧問同心協力一起幫助把活動辦到有聲有色，TCCOC 近幾年有許多新血加入，在活動中也明顯能看出新動力。

當晚還有豐盛的新春佳餚供大家享用，並且欣賞了精彩的 Live Band 演出，商會也特別為會員們加碼了浪漫的舞池和卡拉OK！商會會長陳啟耕裝扮成財神爺，手捧金元寶，向賓客送上財源廣進的祝福；商會理事黃建誠則化身愛神邱比特，頻頻向四周發射愛神的箭，極富創意且充滿甜蜜、歡樂的氣氛。

柑縣台美商會情人節舞會大家開心舞至盡興。（橙僑中心提供）
柑縣台美商會情人節舞會大家開心舞至盡興。（橙僑中心提供）
橙僑中心主任蕭蓓如(右一)與「財神爺」商會會長陳啟耕(右二)、「愛神邱比特」商會...
橙僑中心主任蕭蓓如(右一)與「財神爺」商會會長陳啟耕(右二)、「愛神邱比特」商會理事黃建誠 (中)。（橙縣中心）
聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）致詞分享韓裔家庭的春節傳統(中)。（橙縣中心...
聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）致詞分享韓裔家庭的春節傳統(中)。（橙縣中心）

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