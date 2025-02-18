修繕家庭設施 書面合約要詳盡 完工前勿支付全款

華人在美國生活，無論是久居還是新移民，為維修和完善家庭設施，都會請人到家施工。為了避免施工時「坐地起價」，屋主可依據加州 相關規定來維護自身合法權益，避免糾紛發生。

根據加州承包商州立執照委員會（CSLB）及加州勞動法規與工人保險 等相關規定，屋主請人完善家庭設施時，要有內容詳盡的合約；與承包商或工人簽訂的書面合約，應詳細列明施工範圍、工程內容、預期完成時間、付款方式等。在合約中明確列出所有材料和勞務的具體價格，避免事後出現額外收費。合約應該確定工程的固定總價或分期付款安排。若屬分期付款，應根據工作進度和已完成部分來支付，避免提前支付過多款項。

根據加州法律，預付款不得超過合同總額的10%。此規定可避免承包商或工人在收取過多預付款後突然提價或中止工作。確保所有後續付款都根據工程實際進度支付，不要提前支付全額。通常，後續付款應該是根據工作完成程度及已交付的材料來支付。

在決定雇請前，應檢查承包商資格，確認承包商持有有效的加州承包商執照，這不僅是法律要求，也可以確保施工質量。查詢過往工作記錄，如承包商的過往工作樣本或過去客戶的評價，了解他們的可靠性和專業度。確保施工方有責任保險：要求承包商提供 一般責任保險（General Liability Insurance）和工人補償保險（Workers' Compensation Insurance），以防工程中發生損壞或工人受傷。

在施工期間，定期檢查進度和質量，確保工程符合合約約定。這樣可以及早發現問題，避免施工方隨意增加費用或變更工程範圍。保留所有與施工有關的文件，包括合約、發票、付款記錄、材料清單等。若未來出現爭議，這些證據將有助於維護利益。

若施工過程中有任何變更，無論是材料選擇、設計修改，還是工期調整，都應該重新確認並附加於原合約中，並要求工人提供變更報價。變更不應該隨意增加費用，應經雙方同意後才生效。保證任何超出預算 的變更應提供詳細的書面報價，並經屋主批准後方可進行。

尤其需提醒的是，屋主不要在工程尚未完成之前支付全款，並且避免提前支付過多款項，尤其是在施工未開始或未完成時。