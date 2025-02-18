留意花粉過敏 莫擾蜜蜂搬家

暖冬和早春，南加州今年春季花粉和蜜蜂活躍期可望比往年提早。園藝專家提醒民眾戶外活動小心避免驚擾蜜蜂分房搬家。（邱啓宜提供）

暖冬和早春，南加州 今年的春季花粉和蜜蜂活躍期，可望比往年提早。園藝專家提醒，注意防範花粉過敏，春季戶外活動，要小心避免驚擾蜜蜂分房搬家，以利蜜蜂安全擴張。

聖蓋博谷園藝達人邱啓宜表示，春季是蜜蜂分家高峰期，往年通常陽春3月才開始的蜜蜂分房搬家，因為植物花期提早，今年可能提早到2月；民眾在後院或野外，都可能遇到成群結隊蜜蜂。他解釋，蜜蜂通常會在春季分房，原來同在一個蜂巢的蜜蜂，大約會有三分之一出去另成新家，也就是一個蜂巢約有2萬隻左右蜜蜂，會在離它們老家約1.5英里到2英里的地方，建立新家生活。這就是春季到處可看到新蜂窩的原因。

新搬家出來的蜂群，尋找地方和建立新家庭通常需要三天，此後他們就會在新家扎根。如果民眾在房前屋後，或者果樹上，甚至汽車車牌的凹窩處看到成群結隊蜜蜂，不要驚慌，盡量避免讓小孩或家中寵物 打擾它們。數天後，這些蜜蜂就會安靜離開，前往它們的新家。

洛杉磯縣農業委員會（LA County Agricultural Commission）也呼籲，民眾不要打擾春季分房的蜜蜂。農業委員會解釋，新分房出來的蜂群，會組成直徑在一到兩英尺間的臨時蜂「簇」，可能出現在建築物、灌木、 或地面。 如果讓蜂群單獨呆著，它們通常會在兩到三天後離開，蜂群最終會找到合適的位置安置新家。

委員會表示，蜜蜂對整個生態平衡非常重要，如果民眾看到臨時蜂群處危險環境，請幫忙聯繫養蜂人或害蟲防治公司，將它們轉移到安全地方，或打電話給洛縣農委尋求幫助800-233-9279。

邱啓宜表示，蜜蜂春季出來覓食很常見，這些蜜蜂經常會因靠近開花的植物，而接近人和寵物、寵物水碗和游泳池。這些蜜蜂沒有攻擊性，但它們可能會不小心掉入人的頭髮、或接觸到皮膚，蜜蜂此時會本能保護自己。民眾如果被蜜蜂蟄到，應儘快拔掉刺針，用肥皂水清洗傷口。

他也提醒民眾，南加 州持續乾旱和春天提早到來，花粉可能比往年更早、更多，密度也大，呼吸道敏感民眾，可考慮戴口罩出門。此外，盡量避免在早晨露水消失後或傍晚露水下來前長時間在戶外活動，減少花粉接觸時間。