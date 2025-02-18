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又多又大 南加今年喜迎水果豐收

記者楊青╱洛杉磯報導
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暖冬加上早春，現在正是果樹修枝和施肥好季節，園藝專家推薦小巧方便的充電剪刀和小電鋸，避免高爬上樹不安全。（邱啓宜提供）
暖冬加上早春，現在正是果樹修枝和施肥好季節，園藝專家推薦小巧方便的充電剪刀和小電鋸，避免高爬上樹不安全。（邱啓宜提供）

南加州春來早，剛進入農曆新年，不少地區已草木萌發，生機勃勃。園藝專家表示，南加州不少華人喜歡的亞洲果樹，在經歷此前的「豐收小年」後，遇上暖冬和早春，今年水果可望迎來豐年。

南加州果樹和園藝專家邱啓宜表示，大概六年前，南加州地區也曾出現去冬今春類似情況，「冬天非常短，整個冬季幾乎沒有極冷天氣」，不少果樹在上年12月中下旬已開花，新年1月小果掛枝；相比傳統季，整整提早兩個月。

邱啓宜表示，南加州不少華人喜歡種植的亞洲果樹，分為落葉和常綠兩種。比如桃、李、梨、梅、百香果和桑葚等，都屬落葉果樹，他們的生長機制遇暖冬和早春，也就是冬季連續十天以上平均溫度在華氏50度以上，通常會立即抽芽出花。如果僅出現暖冬，也就是12月期間的溫暖使得一些果樹開花，但1月卻急速降溫，果樹長勢會受影響；但如果暖冬之後接著是早春，暖暖相連，對果樹生長相當有利。

國家氣象局近期天氣報告指出，2024/2025年度冬季全美東西兩岸溫差加劇，東岸許多地區創下13年以來的最低溫紀錄，而西岸、尤其是南加州地區，則持續乾旱溫暖。邱啓宜表示，南加暖冬和早春，現在正是果樹修枝最好時機。修枝的技巧，是一要注意高度，以便豐收時節採摘果實；二要修掉弱小和交叉枝條，增加果樹採光度和透氣性，讓果樹更強健，減少果樹在3、4月出現白粉病或其他蟲害。

多年研究亞洲果樹，邱啓宜表示，植物天然的休養生息，導致果樹都有大小年之分，2024年南加州不少園藝愛好者都反應他們的果實「又少又小」，2025年可望是水果「又多又大一年」。

不過持續的乾旱，對南加的園藝和果樹來說是嚴峻挑戰。邱啓宜建議，近期氣溫溫和，正是給果樹鬆土施肥好時機，將果樹主幹附近的泥土鬆開，可減少蟲害，幫助植物光合作用，在下雨前後加上一些基礎肥料，果樹尤其喜歡。他同時建議，每兩周至少為果樹深溉一次，補充果樹根部水分。

雖然是暖冬和早春，邱啓宜不認為現在已到種植亞洲蔬菜瓜果的好季節。他表示，亞洲蔬菜的生長和茁壯一般需要華氏70度以上的穩定氣溫，目前南加州很多地方，每天約只有一、兩個小時達標；此外，目前依然是鳥類覓食供不應求時節，剛出苗的蔬菜，很可能一夜間被烏鴉、麻雀和各種小鳥、野兔吃精光，尤其是絲瓜、苦瓜、蒲瓜等亞洲蔬瓜，3月以後種植，會比較安全。

聖蓋博谷華裔園藝和果樹種植愛好者們農曆新年期間集體郊游，彼此交流種植經驗。（邱啓...
聖蓋博谷華裔園藝和果樹種植愛好者們農曆新年期間集體郊游，彼此交流種植經驗。（邱啓宜提供）

南加 加州 暖冬

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