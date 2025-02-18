東谷元宵節慶典 品嘗美食、欣賞精彩表演迎春

東谷華協舞龍表演為活動拉開序幕。（黃樹梧提供）

南加內陸東谷市（Eastvale）日前舉辦第四屆元宵節 慶典。活動恰逢暴風雨結束，雨過天晴，人們享受著品種多樣的特色風味美食，載歌載舞歡聲笑語，各族裔居民一起歡樂迎接新春。

華協創辦人黃樹梧（右二）與參與活動部分華協成員合影。（記者啟鉻／攝影）

慶典活動15、16日連續兩天舉辦。東谷華美協會的雙龍舞珠表演揭開活動序幕，點燃現場氣氛，各級民選官員也到場參與，送上對華人 傳統元宵節的祝福。現場有百餘個攤位，展示各種商品及手工藝品，還有各種華人及其他亞裔居民喜愛的美食。兒童遊戲城堡讓小朋友們玩得不亦樂乎。提供醫療保險、房地產服務的攤位，為居民提供實用資訊。華協插花展覽充滿春天氣息，洋溢著中華文化的芬芳。

孩童樂隊表演。（黃樹梧提供）

華協春聯展讓大家印象深刻。書法家戴維現場書寫春聯，免費贈送「福」字，吸引不少居民和民選官員來請他書寫名字。燈謎遊戲更是增添不少趣味，不僅有中文謎題，還有英文謎題，讓孩童們玩得好開心，家長們也與孩子一起挑戰有趣的謎語。

當天舞台演出精彩紛呈，來自社區團體的表演讓參與者感受到華人傳統文化的魅力。古箏、揚琴、二胡等樂器演奏，讓節慶現場充滿音樂的美好。洛杉磯情歌王子的中國流行歌曲、少兒京劇學校年輕學員的演出，讓現場觀眾一睹中國傳統京劇的獨特魅力。洛杉磯歌劇院男高音Jeff Wang的演出讓大家陶醉，南加大 中國學生的僑青交響樂團也帶來精彩的室內樂表演。東谷的鼓樂隊、民族舞蹈俱樂部、拉丁舞、芭蕾舞、街舞、孩童合唱，都讓這次元宵節慶活動更具文化藝術魅力。