洛縣外國人持有15萬套空屋 中國買家多

加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖，取材自Pexels，David McBee拍攝）

洛杉磯 大規模野火吞噬上萬建築，「空屋」問題再成焦點。華爾街日報報導，近年來，外國人持續在洛杉磯縣購買房產，該地區目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。其中，華人 占相當大比率。2008年金融危機後洛杉磯房價下跌，吸引大量華人湧入聖蓋博谷等地區。

「空屋」一直是洛縣關注的問題。根據美國人口普查局2023年一項調查，洛杉磯縣所有住宅中約有6.1%，即22萬5000套房屋處於空置狀態。其中，超過3萬3000套空屋，被歸類為度假或偶爾使用。相對的，目前正有成千上萬因野火而流離失所的房主，正在尋找新的住房。

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）華人經濟學家Oscar Wei指出，近年來購買房屋的外國買家，多來自中國、墨西哥和韓國。外國買家擁有的住宅通常為度假、短居使用，以及作為出租物業進入市場。基於C.A.R.的調查，洛杉磯縣約有15萬套獨戶住宅的屋主是外國人。

此外，洛縣許多空置房屋的業主是本地居民，他們從親屬處繼承房產，但尚未決定如何處置。

大量的空置房屋，引起野火受害者和經紀人不滿。在伊頓野火中失去家園的艾塔迪那居民Joan Nguyen表示，他們一家目前暫時借住在家人和朋友的空置房間內。Nguyen表示，房主應將空置房屋投入市場，讓暫居酒店的家庭能夠有住所。為野火受災戶尋找新房的房產經紀人表示，在住房供應短缺情況下，住房不僅需要被視為資產或投資工具，更需要被視為居住空間。

華爾街日報特別提到聖蓋博谷華人聚集城市聖瑪利諾 長期存在的空屋問題：「在距離受災社區約10哩的一個洛杉磯縣高級郊區，一棟棟未受波及的百萬級豪宅座落草坪上，草坪邊緣修剪得整齊如90度直角。其中有幾棟房屋是空置的。」當地華人房產經紀表示，在聖瑪利諾從事房地產業務的40年間，約10%的交易賣給外國買家。

實際上，聖瑪利諾市曾在2022年推出一項徵收空屋稅的提案，但未獲通過。該法案計畫向那些一年中沒有在其房產中居住滿120天的人，課徵每塊地（parcel）1萬美元的稅費；商業物業若是空置超過245天，也同樣課徵該稅。