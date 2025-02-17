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紐森向川普靠攏 否決民主黨同僚移民提案

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州長紐森邁出遵守川普政府移民政策第一步，否決多項同黨議員提出的強化庇護法案。圖為川普總統上月24日赴加州視察野火災情時，紐森(左)到機場接機。(美聯社)
加州州長紐森邁出遵守川普政府移民政策第一步，否決多項同黨議員提出的強化庇護法案。圖為川普總統上月24日赴加州視察野火災情時，紐森(左)到機場接機。(美聯社)

每日郵報報導，在聯邦政府警告庇護城市（sanctuary cities）僅幾天後，加州州長紐森邁出遵守川普政府移民政策第一步。他否決由民主黨內「覺醒派」提出的法案，該案禁止加州監獄，應聯邦移民暨海關執法局（ICE）要求拘留無證移民；也阻止當局與聯邦政府共享囚犯釋放日期、回應訊息請求或將囚犯移交給ICE等。

紐森長期以來，一直以加州為無證移民提供庇護為榮，但即使對他來說，上述研擬的法案也有些過頭。這並非紐森第一次拒絕類似提案，但在司法部長邦迪（Pam Bondi）警告左傾的各州遵守川普移民政策後，這次否決行動，讓紐森與川普立場更接近一致。

邦迪稍早表示，司法部已對紐約州及州長霍楚（Kathy Hochul）提起訴訟，理由是他們優先考慮非法移民，而非美國公民。邦迪警告，司法部也可能起訴其他州，解決他們對聯邦官員設置的阻礙。此外，川普白宮「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）多次表示，考慮用刑事起訴阻礙川普新政的地方官員。邦迪稱，希望不會走到這一步，但若警告未果，不排除採取更嚴厲行動。

紐森支持加州現有的庇護城市法，但無法支持更多庇護無證移民的法律。去年他曾拒絕一個幾乎相同的法案，因它妨礙「負責評估公共安全風險的聯邦執法機構」工作。對紐森而言，否決民主黨同僚的法案，是罕見但並非前所未有。

川普競選時即表態，要進行美國史上最大規模的非法移民驅逐，上任後即刻兌現承諾。ICE在全美主要城市進行突擊，這些城市多對居住在其管轄區內的無證移民較寬容。

白宮日前發布影片凸顯川普成就，稱ICE在18天內逮捕1萬1000名「罪犯」，平均每天逮捕611人。暴力犯罪集團被追捕，包括以暴力搶劫、販毒聞名的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua或譯Train of Aragua）等。新的行政令擴大ICE權限，允許相關人員在敏感地點（如校園或教堂）逮捕移民，令移民社區相當不安。

川普還強硬施壓外國政府，接受他的邊境與驅逐政策。他在威脅對墨西哥施加毀滅性關稅後，獲得對方向美國邊境派遣額外1萬名墨西哥士兵承諾。據悉這些額外人力，將「專門負責阻止芬太尼（fentanyl）和非法移民流入美國」。

川普這些舉動，引發全國自由派的憤怒與抗議。數百示威者日前走上洛杉磯街頭，反對川普政策，場面充滿挑釁與紊亂，但儘管如此，霍曼仍誓言加速驅逐行動。

紐森不會終止加州庇護城市政策，但最新的發展，似乎緩和他與川普的緊張關係。最近洛杉磯野火，他和川普就誰該負責發生爭執。川普表示，加州官員本可通過開啟「閥門」釋放水資源來阻止致命火災。但紐森對每日郵報說：「川普要不對加州儲水方式一無所知，要不就是在誤導大眾。」

大量示威者日前走上街頭，反對川普政府驅逐政策。（取材自KTLA）
大量示威者日前走上街頭，反對川普政府驅逐政策。（取材自KTLA）

非法移民 川普 紐森

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