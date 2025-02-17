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洛杉磯消防局：雨停後小心土石鬆動坍塌

編譯胡立宗／綜合報導
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洛杉磯消防局的SUV在 太平洋海岸公路掉落山坡。（美聯社）
洛杉磯消防局的SUV在 太平洋海岸公路掉落山坡。（美聯社）

南加近日的豪雨導致土石流頻發，大洛杉磯消防員告訴媒體，很多居民剛經歷過大火，又碰上大雨，真是一齣接一齣，磨難沒完沒了。

各縣消防局提醒，就算雨停了，甚至太陽也出來了，但居民也必須小心，因為土方已然鬆動，危險區域還是有可能坍塌。

南加北方各縣上周從12日開始降雨，但雨勢越來越大，到了13日傍晚，已開始出現土石流，車輛受困、民宅損壞的消息不斷傳出。國家氣象局（National Weather Service）表示，這波雨勢應該是冬季最強的一波，聖蓋博谷、聖費南度谷都下了快4吋，聖蓋博山脈更達6吋。洛市市中心2.8吋的雨量還改寫了保持71年的紀錄，1954年曾經降雨2.71吋。

聖伯納汀諾縣Glen Helen Regional Park在內的谷地降水5吋，河濱縣Lake Elsinore、Beaumont等地也有3吋。Lake Arrowhead的雨量更是驚人，截至14日上午4時45已達7吋。

以下為各縣初步統計的災情：

洛杉磯縣

・馬里布的Duke's餐廳雖然逃過火災，卻躲不了水劫，13日已在水中。

・阿蘇薩市的Smart & Final屋頂被大雨壓垮，不確定有沒有人受困。

・Topanga Canyon Boulevard出現大量土石流，馬里布谷與太平洋海岸公路部分路段也被淹沒。

・West Sunset Boulevard與太平洋海岸公路交會口遭到土難，恐怕需要很久才能復原。

・Sepulveda Boulevard與太平洋海岸公路交會口同樣受災嚴重。

・好萊塢岡在穆赫蘭道7100街區出現深達8吋的土石，完全無法通行。

・西拉馬德瑞的土石流困住了一台SUV，土石跟側視鏡一樣高，另外也有一些民宅，土石堆到半個門高。

・一輛洛杉磯消防局的SUV在馬里布附近的太平洋海岸公路滑落山坡，還好正值退潮沒被水淹，人被救回、只帶輕傷，車輛稍後也被拖回路面。

橙縣

・San Juan Creek一男一女受困，出動直升機才救回。

・科托德卡扎降雨達5.24吋，安納山岡與聖璜卡畢斯壯諾也有3吋。

河濱縣

・60 Freeway下的Market Street遭大水淹沒，多台車輛受困，導致公路巡警封路。

・縣消防局以小艇救出受困於Santa Ana River的兩人兩狗。

聖伯納汀諾縣

・縣消防局在City Creek分駐所以北1哩救出兩人，土泥當時已經淹到車窗下緣側視鏡。

・安大略的Holt Boulevard與Sultana Avenue路口塌陷，路口已完全不能通行。

・高地市的土石流導致部分居民緊急撤離住家，有些人說已不是第一次碰到土石流，讓人特別灰心。

・高地市附近的山區，公路巡警已經封鎖Highway 330，因為多輛車被沖下山坡。

Boulevard 洛杉磯 聖蓋博

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