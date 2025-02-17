鎖定PV豪宅 晚餐時段入室竊盜激增

派洛斯福德斯莊警察局已報告多起專在晚餐時段下手的入室盜竊案件。（派洛斯福德斯莊警察局）

根據警局報告，南加州 近期晚餐時段入室竊盜案激增，犯罪分子專挑晚餐時段或屋主不在家時下手，目標多為富人豪宅區。派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）警局已報告多起類似案件，並提醒居民提高警覺，避免成為下一個受害者。

派洛斯福德斯莊警局15日表示，今年年初以來，已有四戶家庭在晚間或晚餐時段遭竊。警方形容這些案件為「迅速、隱秘，並在黑暗掩護下進行」。 此外，官方還通報另四起可能與前述案件無關的入室盜竊，其中兩起發生於Via Opata同一住戶，一起為車庫盜竊，另一起則是白天發生的住宅竊案，地點位Avenida Mirola。

警方公開確認的幾起案件信息，呈現幾個特點：首先，多數案件發生在晚餐時段，特別是傍晚5時至8時間，竊賊偏好屋主外出時下手。其次，入侵方式以破壞門窗為主，包括擊破後門或側窗玻璃，顯示嫌犯行動迅速且具針對性。此外，部分案件涉及車庫，顯示竊賊可能不僅鎖定住宅內部財物，也對停放在車庫內的物品感興趣。另外，也有少數案件發生在白天，例如1月28日上午11時30分，Avenida Mirola 600號街區的一戶住宅，因後門未上鎖遭竊。最後，部分地點短時間內連續遭竊，例如Via Opata 4000號街區連續兩日發生竊案，顯示部分地點可能成為重點目標。

警方表示，警探正在積極追查所有線索，並與周邊多個執法機構合作，同時也增派警力專門負責竊案防範，以確保居民家園安全。 為幫助居民保護財產安全，當地警方提供以下建議，包括製造有人在家的假象，例如開燈並啟動居家警報系統；提高警覺，出門時留意周圍環境，特別是在天黑後；發現可疑情況時，應立即通報警方，如發現可疑人員或車輛在社區徘徊，立刻報警。