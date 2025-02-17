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大提琴家朱亦兵家寵母雞 周遊美國成明星

記者楊青／洛杉磯報導
一家三口經過德州的Ozona。（董瀟提供）
一家三口經過德州的Ozona。（董瀟提供）

加州大提琴家朱亦兵、董瀟夫婦寵養的一隻年輕母雞「小黑」   ，聖誕節和新年期間和主人行車千里橫穿美國，一路走親訪友看眼界見世面，吃遍各地昆蟲美食，交了眾多「雞朋友」，還在總統莊園前快樂留影。前後18天的舟車勞頓，母雞還為主人夫婦生下12顆蛋。朱亦兵說，「小黑」大概是最見過世面的雞了。

小黑在Tucson的Saguaro National Park又生一蛋，為主人提...
小黑在Tucson的Saguaro National Park又生一蛋，為主人提供了美味早餐。

朱亦兵、董瀟夫婦聖誕節和新年期間自駕橫穿美國，自家養了近兩年的母雞「小黑」全程伴行。「我們從洛杉磯出發，一路往東，跨越亞利桑納、新墨西哥、德州、路易斯安那、阿拉巴馬、喬治亞，最後達到佛羅里達，還去了最南端的Keywest。「說起來好笑，這一程本來是我們走親訪友，舉辦音樂會，沒想到一路上小黑成了大明星，不少朋友還要給牠介紹男朋友」。

每次停車都小黑都跟主人出來遛個彎。（董瀟提供）
每次停車都小黑都跟主人出來遛個彎。（董瀟提供）

牠每晚清空帳篷蚊蛾

小黑是2023年春天一位朋友送給這對大提琴家夫婦的禮物，「當時一共三隻，都是黑色羽毛」。朱亦兵說，後來一隻雞在後院散步時被老鷹叼走，另一隻被好朋友的狗咬死，剩下的這隻小黑，成為他們的掌上明珠。

在佛羅里達的Everlades National Park的火鷄營地燒烤。（董瀟...
在佛羅里達的Everlades National Park的火鷄營地燒烤。（董瀟提供）
滿大街的大公鷄，但小黑不喜歡，總是回到主人身邊。（董瀟提供）
滿大街的大公鷄，但小黑不喜歡，總是回到主人身邊。（董瀟提供）

這次並不是小黑第一次跟主人出門。朱亦兵說，沒有演出和出門教課的日子喜歡出門郊遊，常常一去就是三五天，幾乎每次都會帶上「小黑」。他說，帶「小黑」出門到野外旅行有一個意想不到的好處，就是每天晚上小黑會把帳篷中的蚊子蛾子都清理乾淨，簡直是天然的野外除蟲劑。

但連續出門18天，「小黑」是第一次。全程6600多哩，自己開車的朱亦兵說，每天開車少則四、五小時，長則七、八個小時，牠一直待在籠子裡，似乎所有禽類天一黑就睡覺，沒惹麻煩；即便每到一處休息站，見到不少同來休息的貓狗，牠也不會撒野，一招即回。

主人被誤認亂抓路雞

這次旅行對「小黑」來說簡直是一次「交友之旅」，朱亦兵說，有一次牠和一隻烏鴉和一隻禿鷲站在一起，禿鷹和烏鴉居然沒有反應過來旁邊的「小黑」可以是一頓美食，足足五、六分鐘，三隻大鳥一起玩耍同樂，毫無顧忌；在不同地區的加油站，被主人揹在背上的「小黑」則被誤認為是被綁架的野生動物，朱亦兵和董瀟也遭遇一些懷疑和奇怪目光，甚至有人以為這對華人夫婦是亂抓路雞的野蠻人。

啓程了，開車的時候，小黑就待在主人中間。（董瀟提供）
啓程了，開車的時候，小黑就待在主人中間。（董瀟提供）
在Key West沙灘找吃的。（董瀟提供）
在Key West沙灘找吃的。（董瀟提供）
每次停車都小黑都跟主人出來遛個彎。（董瀟提供）
每次停車都小黑都跟主人出來遛個彎。（董瀟提供）

「但當大家知道這是我們自己養的母雞時，每個人都換成好奇和熱情的問候，忍不住伸手摸摸牠」，在佛羅里達的一個商店，還有當地居民要給牠介紹男朋友，朱亦兵和太太趕緊回家將「小黑」打扮一番，出門相親。不過牠第一次見到一隻大公雞時，居然要挑戰對方，雙方不歡而散。

在Key West沙灘找人要吃的。（董瀟提供）
在Key West沙灘找人要吃的。（董瀟提供）
開了3000多英里，終於到達佛羅里達Key West，男主人朱亦兵給小黑打扮一番...
開了3000多英里，終於到達佛羅里達Key West，男主人朱亦兵給小黑打扮一番，準備帶牠去相親。（董瀟提供）
滿大街的大公鷄，但小黑不喜歡，總是回到主人身邊。（董瀟提供）
滿大街的大公鷄，但小黑不喜歡，總是回到主人身邊。（董瀟提供）

朱亦兵夫婦幾乎每天將旅行中的趣聞在社群平台上和大家分享，獲得熱情關注，「小黑」和她的主人在佛羅里達川普海湖莊園前的留影，獲得800多人點贊，小黑名聲大噪。

幾乎每天給主人生一個蛋。（董瀟提供）
幾乎每天給主人生一個蛋。（董瀟提供）

雖然每天舟車勞頓，但從小嬌生慣養的「小黑」，居然在旅途中陸續生下12個蛋，有的生在車上，有的生在朋友家，有生在仙人掌叢中。聖誕節當天，牠在主人下榻的友人家中生下一個蛋，「還有什麼比這個原始、簡單但最真摯的禮物送給幾十年未見的老朋友更好呢？」賓主盡歡，都感覺這是一個終身難忘的聖誕禮物和新年祝福。

和主人一起去看軍艦和坦克。（董瀟提供）
和主人一起去看軍艦和坦克。（董瀟提供）

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