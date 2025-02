亞凱迪亞市華協敬老午餐會 逾200長者同樂

主持人為現場婚姻最長久的夫妻送上特別賀禮。(記者邵敏/攝影)

洛杉磯縣亞凱迪亞 市一年一度的農曆新年敬老午餐會,14日在亞市社區活動中心舉辦。200多名長者歡聚一堂,在文藝節目、豐盛午餐、以及歡聲笑語中共度新春佳節。

200多名長者歡聚一堂,共度新春佳節。(記者邵敏/攝影) 活動場地精心布置,處處洋溢著節日的喜慶。(記者邵敏/攝影)

視頻來源:記者邵敏

春節敬老午餐聯歡會由亞凱迪亞華人協會、亞市政府攜手舉辦,專為50歲以上年長者準備,多年來成為社區慶賀農曆新年的傳統活動。活動當天正值2月14日情人節 ,雙節共賀,主辦方專門為現場婚姻最長久的夫妻、以及最年長的屬蛇長者,送上特別賀禮。

活動吸引多族裔長者參與。(記者邵敏/攝影)

活動場地精心布置,文藝節目精彩紛呈。太極門表演開場舞「歡樂送五寶」;國樂演奏「戰馬奔騰」、「花好月圓」;旗袍團扇舞、摺扇秀展現東方女性的婀娜多姿;小提琴獨奏「My Heart Will Go On」驚艷全場;四重唱「You Raise Me Up」真摯感人;舞蹈「生命的河」氣勢磅礴;華裔 家長尊巴舞「愛的瘋狂」、合唱團演唱「傳奇」「愛改變一切」,更是將活動推向高潮。

文藝節目精彩紛呈。太極門表演開場舞《歡樂送五寶》。(記者邵敏/攝影)

當天參與者除眾多華裔長者外,還吸引其他族裔參與,一位白人長者觀看旗袍秀,用中文大聲稱讚「漂亮」。在場很多長者表示,每年都會參加這項傳統慶祝活動,新老朋友相聚一堂。活動尾聲,喜氣洋洋的財神爺為每位參與者發放新春紅包,祝福一年美好的開始。

市長高卿(中)向華協頒發獎狀,祝福眾人新年快樂、幸福安康。(記者邵敏/攝影)

華協會長Susan Guo、副會長廖群(Connie Liao)主持活動。主辦方表示,此次活動除慶祝農曆新年、情人節,更希望表達對家人朋友及社區的愛。野火奪走無數家園,亞市民眾心繫受野火影響的鄰居,團結一致共度難關。