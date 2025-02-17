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亞凱迪亞市華協敬老午餐會 逾200長者同樂

記者邵敏／亞凱迪亞報導
主持人為現場婚姻最長久的夫妻送上特別賀禮。（記者邵敏／攝影）
主持人為現場婚姻最長久的夫妻送上特別賀禮。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市一年一度的農曆新年敬老午餐會，14日在亞市社區活動中心舉辦。200多名長者歡聚一堂，在文藝節目、豐盛午餐、以及歡聲笑語中共度新春佳節。

200多名長者歡聚一堂，共度新春佳節。（記者邵敏／攝影）
200多名長者歡聚一堂，共度新春佳節。（記者邵敏／攝影）
活動場地精心布置，處處洋溢著節日的喜慶。（記者邵敏／攝影）
活動場地精心布置，處處洋溢著節日的喜慶。（記者邵敏／攝影）

視頻來源：記者邵敏

春節敬老午餐聯歡會由亞凱迪亞華人協會、亞市政府攜手舉辦，專為50歲以上年長者準備，多年來成為社區慶賀農曆新年的傳統活動。活動當天正值2月14日情人節，雙節共賀，主辦方專門為現場婚姻最長久的夫妻、以及最年長的屬蛇長者，送上特別賀禮。

活動吸引多族裔長者參與。（記者邵敏／攝影）
活動吸引多族裔長者參與。（記者邵敏／攝影）

活動場地精心布置，文藝節目精彩紛呈。太極門表演開場舞「歡樂送五寶」；國樂演奏「戰馬奔騰」、「花好月圓」；旗袍團扇舞、摺扇秀展現東方女性的婀娜多姿；小提琴獨奏「My Heart Will Go On」驚艷全場；四重唱「You Raise Me Up」真摯感人；舞蹈「生命的河」氣勢磅礴；華裔家長尊巴舞「愛的瘋狂」、合唱團演唱「傳奇」「愛改變一切」，更是將活動推向高潮。

文藝節目精彩紛呈。太極門表演開場舞《歡樂送五寶》。（記者邵敏／攝影）
文藝節目精彩紛呈。太極門表演開場舞《歡樂送五寶》。（記者邵敏／攝影）

當天參與者除眾多華裔長者外，還吸引其他族裔參與，一位白人長者觀看旗袍秀，用中文大聲稱讚「漂亮」。在場很多長者表示，每年都會參加這項傳統慶祝活動，新老朋友相聚一堂。活動尾聲，喜氣洋洋的財神爺為每位參與者發放新春紅包，祝福一年美好的開始。

市長高卿（中）向華協頒發獎狀，祝福眾人新年快樂、幸福安康。（記者邵敏／攝影）
市長高卿（中）向華協頒發獎狀，祝福眾人新年快樂、幸福安康。（記者邵敏／攝影）

華協會長Susan Guo、副會長廖群（Connie Liao）主持活動。主辦方表示，此次活動除慶祝農曆新年、情人節，更希望表達對家人朋友及社區的愛。野火奪走無數家園，亞市民眾心繫受野火影響的鄰居，團結一致共度難關。

亞市市長高卿表示，農曆新年是家人、朋友、鄰居相聚，慶祝全新一年的開始，祝福眾人新年快樂、幸福安康。華協共同會長戴守真指出，為長者舉辦活動，非常有意義，這些長者住在亞市多年，為社區做出很多貢獻。「很多長者今天如果不在這里相聚慶祝，就會一個人在家吃飯度過。」華協創始會長張勝雄表示，每年都會參加此項活動，華協保持優良傳統，幾十年如一日，值得稱讚。

舞蹈《生命的河》氣勢磅礴，博得眾人喝采。（記者邵敏／攝影）
舞蹈《生命的河》氣勢磅礴，博得眾人喝采。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 情人節 華裔

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