引渡爭議延燒 台通緝犯蔡正為2/24移民法庭聽證

許俊良認為，雖然蔡正維辯方律師可能以政治庇護和暫緩遣返申請拖延時間，但在川普政府擴大遣返權限且有台灣法院通緝令的情況下，很可能被遣返。（取自聯邦緝毒署X平台）

代理蔡正為的章誠律師事務所(TEZ Law Firm)法務助理葛中平13日針對案情最新進展透露，目前身處加州懲戒所的蔡正為，將於本月24日出席移民法庭聽證會(Master Hearing)，並在移民監獄內以視頻方式進行。這也是蔡正為被拘留後，首次進入司法審理程序。

葛中平詳細解釋了蔡正為暫時不會被遣返 的兩個關因素。首先，儘管台灣當局將他視為逃犯，但台灣法院尚未對其正式判決，而且蔡正為在美國境內並無刑事紀錄。根據美國司法慣例，目前僅能將其定義為嫌疑人身分。雖然川普政府加大了對逃犯抓捕的遣返力度，但蔡正為的情況較為特殊。

其次，由於蔡正為入境美國時間已超過兩年，不符合快速遣返條件。根據現行規定，僅有入境未滿兩年者，或是非法入境且已被定罪的人士才符合快速遣返要件。因此，蔡正為案件必須依照正常的遣返程序進行。

關於後續法律程序，葛中平表示，受蔡正為委託，律師團隊計劃為他提出包括庇護 申請(Asylum)以及暫緩遣返(Withholding)等請求。根據律師事務所過往處理類似案件的經驗，這類遣返程序的審理時間，從最短三個月到最長一年以上。

值得注意的是，由於蔡正為現階段仍屬嫌疑人身分，依法具有申請保釋的權利。葛中平透露，應家屬委託，律師團隊已著手準備保釋文件。一旦文件提交完成，法院將安排保釋聽證會(Bond Hearing)。至於保釋申請是否獲准，葛中平表示將會及時通報進展。他強調，這類案件的處理必須審慎，一步一步進行。如果保釋申請被駁回，蔡正為將繼續留在拘留所內進行後續訴訟程序。但無論如何，基於目前的司法程序，在沒有經過至少三到六個月以上的審理期間，相關部門不太可能對蔡正為執行遣返。

而許俊良律師則指出，由於蔡正為入境美國未滿10年，暫緩遣返申請難以成立。同時，政治庇護的可能性也相當低。

許俊良指出，蔡正為在台灣不僅是涉及犯罪嫌疑，更因拒絕到庭而遭通緝 ，已構成對司法程序的相悖。許俊良認為，即使刑事案件尚未定罪，但單就法院通緝令，就足以構成遣返要件。

對於辯方律師的策略，許俊良指出這可能是「以戰逼和」的打法，透過提出各種申請來延緩程序，為當事人爭取更多時間。但他預估，在幾周後的聽證會上，如果執法單位能向法官證實台灣通緝令的正當性，法院仍可能做出遣返的裁定。