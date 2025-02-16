野火災情未平復 南加1周連傳8地震

尚未完全從野火災情中復原，馬里布和南加州連續多次地震。（取自馬里布市臉書）

勝利谷日報報導，南加州 過去一周發生多起地震 ，從內陸到沿海地區，分別出現芮氏規模2.8至3以上地震。10日當天連5震，情人節深夜至15日連3震。所幸均未發生傷亡或財產損失報導。

根據美國地質調查局（USGS），情人節晚間11時44分，馬里布（Malibu）西北約 7哩處發生芮氏規模3.7地震。地震發生前，該地區部分住宅已在今年1月發生的寶馬山野火（Palisades Fire）中摧毀。

該起地震震央靠近里歐卡里奧州立公園（Leo Carrillo State Park），洛杉磯、范杜拉（Ventura）和橙縣（Orange）均有感，震感範圍西至聖塔芭芭拉（Santa Barbara），北至聖塔克拉利塔（Santa Clarita），東至安大略（Ontario）。

15日上午6時30分左右，同一地區再次發生芮氏規模3.5地震，震央距離馬里布約6.8哩，距千橡市（Thousand Oaks）9.5哩。幾個小時後，當天下午2時16分，河濱縣（Riverside）海梅特（Hemet）附近，小鎮艾德懷（Idyllwild）以南約11哩處，發生芮氏規模3.5地震。

上述地震發生前，10日南加州便歷經5連震。根據美國地質調查局，當天上午9時44分，在聖伯納汀諾（San Bernardino）北-東北（north-northeast）約3哩處，發生芮氏規模3.5地震。當晚9時48分，同一地區，靠近聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）附近發生芮氏規模3.0地震。10分鐘後9時58分，聖伯納汀諾以北-東北約3哩處再次發生芮氏規模3.6地震。

根據美國地質調查局，這三起地震從聖伯納汀諾州大（CSUSB）以東至河濱、芳塔那（Fontana）、Running Springs和勝利谷（Victor Valley）部分地區均有感。