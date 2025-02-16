商業環境優良 駐鑽石吧知名企業日增 稅收貢獻巨大

全國知名瓶裝水供應公司Niagara Bottling總部落戶鑽石吧。（Niagara Bottling提供）

甩掉後疫情 時代的陰影，努力改善商業環境，越來越多知名公司和新創企業進駐鑽石吧 。

全國知名瓶裝水供應公司Niagara Bottling和知名華人 電腦企業Newegg總部近年落戶鑽石吧。華人市長鄧嘉猷表示，鑽石吧的商圈一直相當穩定，但當地沒有很大的商業區，嚴重制約了全國大型連鎖商家的進駐，比如像COSTCO這樣的巨無霸批發商，一直與鑽石吧無緣，但很多連鎖商家一旦進入鑽石吧，經營非常穩定，在最困難的時候也沒有搬走。

鄧嘉猷表示，鑽石吧雖然無法接納超大型商家，但近年不少全國大型知名企業的總部悄悄進駐鑽石吧。他表示，比如說在全美瓶裝水市場上占有巨大份額、產品直接供應COSTCO、Sam's Club等大型批發市場的的Niagara Bottling，選擇將總部設在了鑽石吧；Newegg最近也將其總部遷往鑽石吧。雖然這些公司都非常低調，但為當地的稅收貢獻巨大，同時也在環保教育等方面竭盡全力，鑽石吧市府希望與商家更好合作，推動企業與地方的聯係，互利互惠。

和許多城市一樣，鑽石吧的不少中小企業在疫情期間遭受重創。鄧嘉猷表示，在聯邦和加州政府給與小企業扶助的同時，鑽石吧市府也想方設法幫助小企業度過難關，比如幫助商家塑造企業形象，鼓勵居民在當地消費等等，絕大多數商家不但平安度過疫情難關，並在在疫情之後很快復甦，並表現出非凡的活力和企業經營的創新力，最近兩年，鑽石吧的商業稅收相當穩定，並且增長。