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商業環境優良 駐鑽石吧知名企業日增 稅收貢獻巨大

記者楊青／鑽石吧報導
全國知名瓶裝水供應公司Niagara Bottling總部落戶鑽石吧。（Niagara Bottling提供）
全國知名瓶裝水供應公司Niagara Bottling總部落戶鑽石吧。（Niagara Bottling提供）

甩掉後疫情時代的陰影，努力改善商業環境，越來越多知名公司和新創企業進駐鑽石吧

全國知名瓶裝水供應公司Niagara Bottling和知名華人電腦企業Newegg總部近年落戶鑽石吧。華人市長鄧嘉猷表示，鑽石吧的商圈一直相當穩定，但當地沒有很大的商業區，嚴重制約了全國大型連鎖商家的進駐，比如像COSTCO這樣的巨無霸批發商，一直與鑽石吧無緣，但很多連鎖商家一旦進入鑽石吧，經營非常穩定，在最困難的時候也沒有搬走。

鄧嘉猷表示，鑽石吧雖然無法接納超大型商家，但近年不少全國大型知名企業的總部悄悄進駐鑽石吧。他表示，比如說在全美瓶裝水市場上占有巨大份額、產品直接供應COSTCO、Sam's Club等大型批發市場的的Niagara Bottling，選擇將總部設在了鑽石吧；Newegg最近也將其總部遷往鑽石吧。雖然這些公司都非常低調，但為當地的稅收貢獻巨大，同時也在環保教育等方面竭盡全力，鑽石吧市府希望與商家更好合作，推動企業與地方的聯係，互利互惠。

和許多城市一樣，鑽石吧的不少中小企業在疫情期間遭受重創。鄧嘉猷表示，在聯邦和加州政府給與小企業扶助的同時，鑽石吧市府也想方設法幫助小企業度過難關，比如幫助商家塑造企業形象，鼓勵居民在當地消費等等，絕大多數商家不但平安度過疫情難關，並在在疫情之後很快復甦，並表現出非凡的活力和企業經營的創新力，最近兩年，鑽石吧的商業稅收相當穩定，並且增長。

鄧嘉猷表示，鑽石吧目前繼續積極改善城市環境，希望在保護當地居民優良居住環境的同時，適度加強推進商業開發。比如，位於北鑽石吧的45英畝多單元多用途的商住兩用綜合開發項目，正在積極籌畫當中；此外鑽石吧一項占地13英畝的綜合娛樂項目已在計畫中，該土地原屬於少年棒球隊使用，目前已轉歸鑽石吧市府擁有，未來將開發成休閒運動中心，為當地居民和周邊城市民眾提供更多的休閒娛樂空間。

知名華人電腦企業Newegg落戶鑽石吧。（Newegg提供）
知名華人電腦企業Newegg落戶鑽石吧。（Newegg提供）

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