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「你不孤單」 華裔劉小妲小姊弟隨身包義助野火災民

橙縣訊
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橙縣Lutheran高中華裔生劉小妲，帶著弟弟劉大亨動手為災民設計製作緊急隨身包。（學生家長提供）
橙縣Lutheran高中華裔生劉小妲，帶著弟弟劉大亨動手為災民設計製作緊急隨身包。（學生家長提供）

洛杉磯野火延燒期間，橙縣華裔學生劉小妲姊弟為災民設計製作緊急隨身包，還在每個隨身包放置「你不孤單」慰問信。劉家姊弟的義舉不僅讓收到的災民備感溫馨，也讓捐助災民的全國慈善聯盟工作人員留下深刻印象。

劉小妲姐弟設計的緊急隨身包，除放進牙刷、牙膏、小梳子、瓶裝水和口罩等日常必備用品...
劉小妲姐弟設計的緊急隨身包，除放進牙刷、牙膏、小梳子、瓶裝水和口罩等日常必備用品，還有姐弟親筆關心字條。（學生家長提供）

洛杉磯野火成為本地歷史上最嚴重的山火，不僅數千戶民宅付之一炬，也讓數萬居民被迫緊急撤離。同時，全美國慈善團體組織志工紛抵災區，協助安置居民，提供帳棚、飲用水、毛毯、食物罐頭等大批救災物資，協助災民度過難關。

劉小妲姐弟親筆寫的關心字條，「你並不孤單，我們和你在一起」。（學生家長提供）
劉小妲姐弟親筆寫的關心字條，「你並不孤單，我們和你在一起」。（學生家長提供）

橙縣Lutheran高中一年級女生劉小妲，也加入援助災民行列。14歲的她帶著7歲的弟弟劉大亨動手為災民設計製作緊急隨身包，這些五顏六色的緊急隨身包，除放進牙刷、牙膏、小梳子、瓶裝水和口罩等日常必備用品，劉小妲還在每個包包內，放入姊弟親筆寫下的關心字條，告訴收到隨身包的災民 : 「好好保重自己，很多人關心災情，你並不孤單 …」。

劉小妲的母親柯涵馨表示，她和女兒同屬全國慈善聯盟志工。這次野山火發生後，女兒就很希望自己也能幫助災民。因為女兒十歲時，全家也曾因野火燃燒被通知撤離，當時因時間緊迫，都忘了帶隨身物品，這次女兒特別和弟弟為災民準備緊急隨身包，以備不時之需。

劉小妲說，她會和弟弟寫信放入隨身包，是希望讓收到的災民知道，有很多人在關心他們，不要放棄。隨身包設計成五顏六色，除方便識別拿取，也希望災民能擺脫陰霾的心情，重新出發。

柯涵馨和女兒都曾是爾灣中文學校學生。柯涵馨說，女兒從小透過學習中文，即受中華文化儒家思想影響，極富惻隱之心。女兒不僅兩度獲得總統慈善金獎，在小學四年級碰上有來自中國的同學，都會主動和他們做朋友，讓新同學儘快適應環境。面對這次山火，孩子們自發性的公益行為，讓她和先生感到驕傲。

山火 洛杉磯 橙縣

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