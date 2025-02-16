加州客家會「天穿日」慶典溫馨熱鬧 美食「水粄」飄香
美國加州客家會14日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「天穿日」慶祝活動，吸引近百位僑界人士參與。活動融合傳統美食展演、藝文表演及豐富抽獎，呈現多元豐富的客家文化特色，讓與會者度過一個充滿客家風情的溫馨午後。
活動在Live Oak舞蹈社帶來的「涯係客家人」及「迎春花」兩支舞蹈中拉開序幕。美國加州客家會會長黃永鉅指出，這是客家族群獨有的文化節慶，又稱補天節，源自上古神話女媧煉五色石補天。客家族群為感恩女媧，每逢天穿日當天，男不耕作、女不織布，享用黏食，感謝上天並祈求來年風調雨順。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣分享指出，台灣2021年的調查顯示，客家人口已達466.9萬人，約占總人口近20%，平均每五位台灣人中就有一位是客家人。
洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍以身為客家人為榮，分享其客家人的背景，並指出，凡是認同客家文化的人都可以成為客家人，這種包容開放的精神使得客家文化得以廣泛傳承。
活動的一大亮點是由僑務委員江瑞瀛主講客家傳統美食「水粄」（又稱碗粿）的製作技巧。江瑞瀛詳細說明水粄是以米為主要原料，可分為甜、鹹兩種風味。在早期客家農村生活中，每當天候不佳無法下田時，婦女們便會在家製作水粄，成為孩子們最期待的美味點心。這項美食展演不僅展示了客家飲食文化的特色，也勾起許多與會者對家鄉的思念。
聽竹口琴社為活動帶來「大地回春」及「鳳陽花鼓」兩首優美曲目，悠揚動人的樂聲為現場增添溫馨氣氛。主辦單位更準備了豐富的抽獎活動，獎品包括現金獎、Amazon禮卡、名家墨寶及精美飾品等，由杜蕊珠及羅蔭葉擔任抽獎主持人，為活動增添歡樂氣氛。
活動最後為1、2、3月份的壽星舉辦慶生會，全體來賓歡唱生日歌，場面溫馨。
上一則
當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是
下一則
FB留言