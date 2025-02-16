川普上任查媒體 影響業界辦身分

第一修正案聯盟（First Amendment Coalition）法律主任David Loy。（視頻會議截圖）

川普 總統上任後在其領導下的美國政府新政策在社會各界帶來廣泛、深刻的影響，包括新聞媒體。有專家表示，目前已經有媒體遭到相關機構調查，新聞自由權被打折扣。對於少數族裔媒體，若新聞從業者遭到調查，還可能影響在美身分辦理。

少數族裔媒體（Ethnic Media Service）14日邀請學者、律師等專家進行線上討論，議題是「美國新聞自由有多脆弱？」專家們討論了川普政府下對美國新聞媒體的影響，其中特別提到，對於在美國的外籍新聞媒體人，如果被司法部或聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission，FCC）調查，很可能會影響其辦理綠卡或申請入籍的道路。

紐約城市大學Craig Newmark新聞研究生學院教授Joel Simon說，對新聞人移民身分的影響是重要的話題。他說，「如果你被抓，可能會使你的公民申請更複雜。」「在這種環境下，新聞人知曉自身的權利很重要。」

國際正義Cyrus R. Vance中心記者律師Zach Press強調，地方媒體以及少數族裔媒體對當地社區民眾非常重要。這些媒體報導主流媒體沒有的消息，貼近地方群眾生活，是他們不可或缺的消息來源。

近幾日，多家美國媒體被調查。北加州 灣區廣播電台KCBS因1月26日一則關於ICE突擊聖荷西（San Jose）的新聞被調查；美聯社因不配合將「墨西哥灣 」改稱「美國灣」被禁止採訪白宮活動；公共廣播NPR和公共電視台PBS近日也因「可能違反聯邦法播出商業廣告」為由，被聯邦傳播委員會調查。

Joel Simon說，在他多年國內及海外對新聞自由的調查中發現，若政府想要控制媒體，通常不是以其播放的內容為由進行調查，而是以包括稅務問題、工作場合規範、僱傭關係等方面對其調查。因此在當下環境中，新聞媒體應該知曉自己的權利、採取合法的手段保護自己。