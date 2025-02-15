我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

40歲轉行念法律 種參：年齡不是問題

記者王若然／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
種參獲得加州律師執照時已46歲。他說，年齡絕不是阻擋開啟新職業的因素。（種參提供）
種參獲得加州律師執照時已46歲。他說，年齡絕不是阻擋開啟新職業的因素。（種參提供）

法學院一直被認為是最難讀下來的專業之一，而加州的律師資格考試（California BAR exam）也是全美數一數二的難。加州華男種參（Samuel Chong）就讀法學專業時已經40歲左右，而他在46歲這年順利獲得法學JD學位並考過了加州律師資格考試，正式成為一名執照律師。種參說，「年齡絕不是阻擋開啟新職業的因素。」他說，現在46歲再去讀一個法學院也不成問題。

種參在成為律師之前擔任了20年的加州法庭認證中文翻譯。他當年是加州第16位獲得法庭中文翻譯資格的人。在20多年的翻譯從業生涯中，與律師、法庭的合作，讓他對法律有多於常人的認識，逐漸對法律產生興趣。因此他選擇轉行成為一名真正的律師。

種參選擇當律師，還有一個原因。他說，在多年與無數律師合作的過程中，他了解到有些律師為了拿到律師費而接案子，沒有把客戶的切身利益放在首位。例如，他曾看見過一名客戶為了3000美元糾紛打官司，最後花掉35萬美元律師費的例子。種參說，他想要另闢蹊徑，做一個真正為客戶著想的律師。例如在民事糾紛中，他會告訴客戶進入訴訟所需要的大筆支出，鼓勵客戶庭外和解。在刑事案件中，則告訴客戶合理的預期，並引導當事人開啟新的人生，鼓勵他們做對社會積極貢獻的人。

種參目前依然在經營翻譯公司。成為律師後，他也會開始接手案件。在20多年的翻譯生涯中，他結交了不少洛杉磯鼎鼎大名的律師，與種參合作處理案件。包括處理刑事案件的合作律師Jesse Ruiz，聯邦法庭案件合作律師Daniel Sheehan。從未輸掉一個刑事案件的律師Gerry Spence為種參的導師。

種參畢業於西北加州大學法學院（Northwestern California University School of Law，NWCU），該學校提供全網課的法學項目，讓種參有機會一邊工作一邊讀法學院。他利用四年時間，白天上課，晚上學習，順利攻下法學學位。如果全職讀，只要三年。種參說，四年讀下來，加上書本費、考試補習班及考試費一共花費2萬美元。

種參鼓勵對法學感興趣的民眾可以試一試。他說，「只要有興趣，也可以學好。」而且他讀的法學院比較便宜，平時利用碎片時間上課，「也沒有什麼損失」。

加州大學 洛杉磯 華男

上一則

防蟲害第一道防線 加州邊境16檢查站護農業

下一則

抗震防火又便宜 學者推造價30萬「保力屋」

延伸閱讀

無證移民避風頭 華人遭殃：園丁失聯、工程延期、農場荒廢

無證移民避風頭 華人遭殃：園丁失聯、工程延期、農場荒廢
私密景點╱6年來首見 加州榮耀洞溢流出現「水龍捲」奇觀

私密景點╱6年來首見 加州榮耀洞溢流出現「水龍捲」奇觀
賀錦麗若選加州州長 川普盟友表態迎戰

賀錦麗若選加州州長 川普盟友表態迎戰
需求增推動電價連2年上漲+成本降 PG&E調升財測

需求增推動電價連2年上漲+成本降 PG&E調升財測
中國女留學生命案 鎖定亞裔男嫌

中國女留學生命案 鎖定亞裔男嫌
最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增

最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？