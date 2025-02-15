40歲轉行念法律 種參：年齡不是問題

種參獲得加州律師執照時已46歲。他說，年齡絕不是阻擋開啟新職業的因素。（種參提供）

法學院一直被認為是最難讀下來的專業之一，而加州的律師資格考試（California BAR exam）也是全美數一數二的難。加州華男 種參（Samuel Chong）就讀法學專業時已經40歲左右，而他在46歲這年順利獲得法學JD學位並考過了加州律師資格考試，正式成為一名執照律師。種參說，「年齡絕不是阻擋開啟新職業的因素。」他說，現在46歲再去讀一個法學院也不成問題。

種參在成為律師之前擔任了20年的加州法庭認證中文翻譯。他當年是加州第16位獲得法庭中文翻譯資格的人。在20多年的翻譯從業生涯中，與律師、法庭的合作，讓他對法律有多於常人的認識，逐漸對法律產生興趣。因此他選擇轉行成為一名真正的律師。

種參選擇當律師，還有一個原因。他說，在多年與無數律師合作的過程中，他了解到有些律師為了拿到律師費而接案子，沒有把客戶的切身利益放在首位。例如，他曾看見過一名客戶為了3000美元糾紛打官司，最後花掉35萬美元律師費的例子。種參說，他想要另闢蹊徑，做一個真正為客戶著想的律師。例如在民事糾紛中，他會告訴客戶進入訴訟所需要的大筆支出，鼓勵客戶庭外和解。在刑事案件中，則告訴客戶合理的預期，並引導當事人開啟新的人生，鼓勵他們做對社會積極貢獻的人。

種參目前依然在經營翻譯公司。成為律師後，他也會開始接手案件。在20多年的翻譯生涯中，他結交了不少洛杉磯 鼎鼎大名的律師，與種參合作處理案件。包括處理刑事案件的合作律師Jesse Ruiz，聯邦法庭案件合作律師Daniel Sheehan。從未輸掉一個刑事案件的律師Gerry Spence為種參的導師。

種參畢業於西北加州大學 法學院（Northwestern California University School of Law，NWCU），該學校提供全網課的法學項目，讓種參有機會一邊工作一邊讀法學院。他利用四年時間，白天上課，晚上學習，順利攻下法學學位。如果全職讀，只要三年。種參說，四年讀下來，加上書本費、考試補習班及考試費一共花費2萬美元。

種參鼓勵對法學感興趣的民眾可以試一試。他說，「只要有興趣，也可以學好。」而且他讀的法學院比較便宜，平時利用碎片時間上課，「也沒有什麼損失」。