4年花2萬 種參拿到學位考上律師

南加州華人種參分享成為律師的經驗。（種參提供）

不用每天去學校，足不出戶；四年費用僅2萬美元，這樣就可以拿到律師資格。這種聽起來像天方夜譚的事，卻是華人 的真實經歷。去年1月從法學院畢業，並順利考過加州律師資格考試（BAR）的華人種參（Samuel Chong）透露，他在南加 州一所法學院讀四年線上法學院，加上書本、考試等雜費，一共只花2萬美元。

在美國讀法學院絕對是不小開支。根據educationdata.org數據，美國2024年法學院一年學費平均為5萬多美元。而種參卻僅用2萬美元，就讀完法學院，拿到學位並考過BAR。

種參表示，他就讀西南加州大學 法學院（Northwestern California University School of Law，NWCU）。該學校所有法律課程均為線上，三年全職可以讀完。種參因為要兼顧工作和家庭，兼職用四年讀完。每個學期的學費為3000美元，加上書本費，幾千元的BAR考試補習班費用及上千元的考試費，四年算下來花了約2萬美元。

種參說，在加州當律師，首先要有Juris Doctor（JD）法律學位，然後再通過加州BAR考試，才是執照律師。2萬美元拿下法律學位並考取執照，相比一般法學院的費用要低很多。例如南加州大學2024至25學年的學費，就要8萬多，這還不包括書本費，衣食住行等開支。三年法學院算下來，光學費就要24萬元，加上其他費用，可能要差不多30萬美元才能讀下來法學位。

種參說，他當時在挑選學校時，就是想找這種線上課程學校，白天上班、利用晚上時間學習。在一眾線上課程的法律學校中，西南加州大學法學院的考BAR通過率最高，因此他選擇這個學校。種參說，四年下來感覺不是很辛苦，但是考加州律師執照很辛苦，他大概花了幾個月時間準備，並且特意上了該考試的補習班。

那麼不同學校的法律項目價格相差好幾倍，含金量是否也不同？種參認為「沒有太大差別。」他說，其實工作幾年後，沒有人會問你是哪個學校畢業的，「只要律師做得好就行」；其實很多業內厲害的大律師，也不是名校畢業。種參說，有很多人都不知道有這種學校的存在，就連部分從業多年的律師也不知道。

加州最年輕律師、17歲韓裔少女Sophia Park，就是從西南加州大學法學院畢業並考取加州律師資格執照的。她2024年從該校畢業，將於2025年3月年滿18歲時，正式宣誓成為一名律師。

種參表示，「這是成為律師的一個捷徑」。他說：「很多華人都不知道這種學校的存在，不知道有另一種方式可以成為律師。」

南加州執業律師張越表示，除頂尖的那幾所名校，其實法學院讀出來差異不大。但對新畢業生而言，在剛找工作時，雇主還是會看學校的。另外，若想自創律師事務所，畢業學校也是加分項。