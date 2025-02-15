蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日

第47屆洛杉磯華埠爆竹跑延期至3月8日和9日舉辦。（受訪者提供）

洛杉磯華埠 爆竹跑委員會（LACFRC）宣布，因野火而延期的第47屆洛杉磯華埠爆竹跑（L.A. Chinatown Firecracker Run）將於3月8日和9日舉辦，這項傳統慶祝農曆新年的活動每年都吸引成千上萬的參賽者，比賽項目包括5公里趣味跑、10公里計時賽、1公里兒童跑、2公里狗狗步行，以及20/50英里自行車賽等。

比賽場地位於華埠的核心區域，開幕儀式將以舞獅表演拉開帷幕，並在每個賽事日的早晨點燃10萬條鞭炮，營造出熱烈的節慶氣氛。此外，活動期間將舉行為期兩天的免費市集，攤位包括各式廠商、啤酒花園、販賣攤位、兒童遊樂區、現場娛樂表演等。市集將於3月8日開放至下午3點，9日則持續到中午。

洛杉磯華埠爆竹跑是美國最具歷史與規模的賽事之一，最早由幾位華埠附近的Belmont高中校友創辦，活動的收益用於回饋社區，並通過各項服務和項目，支持當地的小學及非營利組織，資助推動健康生活、文化交流、教育支持等重要社區項目。

去年秋天，洛杉磯華埠爆竹跑失去了創始成員之一蘇胡（Edmond Soohoo），他對該活動和社區的貢獻深遠而持久，今年的爆竹跑將特別紀念他並表達敬意。更多活動資訊，請訪問官方網站：https://firecracker10k.org/。