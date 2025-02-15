南加州香港校友會聯會就職典禮 阮桂銘接會長

關玉霞法官（前排左七）為香港校友會聯會理事主持宣誓儀式，新任會長阮桂銘博士（前排左六）。（受訪者提供）

南加州香港 校友會聯會2025年理事就職典禮，2月6日在羅斯密市隆重舉行，近200人共襄盛會。洛杉磯 高等法院法官關玉霞 (Ruth Kwan) 主持新一屆理事宣誓儀式，場面熱鬧溫馨。

新任會長阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 致詞表示，感謝卸任會長洗世英在過去一年的辛勞及給予她的指導，同時感謝關玉霞法官長期以來為校友聯會理事們主持宣誓。阮桂銘表示，童年時她在香港德貞小學念幼稚園，沒料到憑這種關係在洛杉磯與香港校友會聯會結緣。她非常肯定校友聯會獎學基金向本地及香港學生頒發獎學金，希望獲獎學生們飲水思源，將來學有所成回饋社會。

香港校友會聯會獎學基金為註冊非營利組織，捐款者可以獲得抵稅收據；所有捐款全額儲存在基金內，沒有任何行政費用，用利息支付每年來自香港及美國國內學生的獎學金支出。經過28年努力，截至去年12月底，香港校友會聯會獎學基金結存總額超過670萬美元。他們一直扶持香港及加州成績優秀但經濟困難之學生在美國攻讀大學，透過獎學基金成功培育了150多位香港留學生及本地高中畢業生，共支付之獎學金總額超過230萬美元。

關於本年度活動計畫安排，阮桂銘表示，將於10月5日在聖蓋博鄉村俱樂部舉行中秋節聯歡晚會、12月在 The Westin Bonaventure Hotel舉辦年度重頭戲聖誕慈善餐舞會，希望大家繼續鼓勵及支持。

當天晚宴餘興節目相當豐富，除了慈善卡拉OK、幸運大抽獎外，更首次增加了電子BINGO遊戲，會場充滿著熱鬧歡樂氣氛。

有興趣參加香港校友會聯會或捐款支持獎學基金，或申請獎學金者，請瀏覽網址：www.hksaf.org，查詢請電郵：[email protected]，或辦公時間致電話：626-281-8179。