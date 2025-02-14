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台灣燈會歡迎南加民眾參觀

記者張宏／洛杉磯報導
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主燈開燈。（台灣交通部觀光署提供）
主燈開燈。（台灣交通部觀光署提供）

2025年台灣燈會於當地時間12日在台灣桃園隆重登場，燈會邀請來自世界各地的朋友來台灣旅遊，一同參與被譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會。燈會活動從即日至23日，期待透過燈藝作品展現千變萬化的視覺饗宴，傳遞永續發展與跨時代的鏈結。

已舉辦36年的台灣燈會今年以「光聚千塘串桃園」為主題，透過燈藝串連桃園地方特色，營造一個光影交織的藝術饗宴，各項精彩燈藝作品遍及桃園機場捷運A18站(高鐵桃園站)站前廣場的「主燈展演場」及A19站(桃園體育園區站)周邊的「光的遊戲場」，兩大展區共規劃1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品，帶給大家不同的感官饗宴。

為鼓勵永續旅遊，今年交通部觀光署特別攜手台灣鐵路股份有限公司，催生主題彩繪列車「微笑冠軍號─Have a Trip with Champion！」，從即日開始至6月30日，主要行駛於基隆-嘉義區間，另外亦與桃園大眾捷運公司合作打造「快樂桃子號」列車，擷取「拉拉山水蜜桃」元素設計妝點車身，並首次嘗試運用先進AI科技，讓「快樂桃子號」列車與燈會現場「時空之塔」燈組連動，讓民眾從搭上列車的那一刻即可參與台灣燈會。

觀光署還結合「台灣觀光100亮點」與桃園共同推動周邊景點，同時推出燈會期間限定台灣觀光巴士3折優惠套裝行程，順遊周邊亮點與國家風景區特色景點，旅客能遊覽當地美景，品嚐道地美食。觀光署呼籲民眾燈會期間多利用大眾運輸工具前往，燈會詳情可查(https://2025taiwanlanternfestival.org。

踩街活動。（台灣交通部觀光署提供）
踩街活動。（台灣交通部觀光署提供）

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