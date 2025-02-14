我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

內陸首家 H Mart奇諾市店開業

記者啟鉻／奇諾報導
奇諾H Mart新店隆重開業。（記者啟鉻／攝影）
奇諾H Mart新店隆重開業。（記者啟鉻／攝影）

韓資全美連鎖超市H Mart奇諾市（Chino）分店13日隆重開業，不少顧客排起長隊等候開門營業。作為全美最大亞洲超市連鎖品牌，奇諾市H Mart新店開業備受期待，集團總裁Brian Kwon表示，這是在內陸帝國設立第一家H Mart分店，今後還會繼續在內陸地區擴展。

奇諾全新H Mart門店面積逾三萬平方英尺，提供新鮮蔬果、肉類、海鮮和各類家庭用品，為各族裔消費者帶來獨特購物體驗。奇諾H Mart新店地址：3967 Grand Ave. ，位於當地購物休閒廣場Chino Spectrum Towne Center 內，廣場有沃爾瑪超市、Sam's Club、百思買（Best Buy）、In-N-Out Burger以及其它著名品牌店，吸引著奇諾市、奇諾岡及波莫那等地及周邊社區居民購物。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示，這家分店選址是對當地消費市場長期觀察的結果，同時該連鎖超市在內陸地區擁有大量員工，他們經常詢問，為什麼不在內陸地區開一家H Mart分店。但是，要找到一個適合的超市地點並不容易，這個地點要足夠大，所以直到現在才完成設立分店並開業。雖然每個分店都各有特點，但作為內陸地區首家門店，在價格方面很有優勢，且超市商品品類綜合。與附近其他銷售亞洲副食品、蔬果的超市相比，H Mart連鎖超市有自己獨特之處，比如有更多來自韓國、日本及東南亞地區各類食材，歡迎廣大消費者光臨。

H Mart華人食品部採購負責人Scott Ching說，H Mart連鎖超市有很多來自韓國的食品，但同時也因應不同地區消費者需要，提供消費者需要的家鄉食品、食材。奇諾H Mart門店所在範圍內消費者族裔背景比較綜合，所以採購商品時也都照顧到，比如傳統和流行的韓國食品、從中國、台灣及東南亞採購的食品，方便消費者購買。

奇諾市市長Eunice Ulloa也表示，全美最大規模亞洲超市H Mart憑藉卓越聲譽及對品質、文化交流的承諾，為奇諾市帶來了寶貴的價值。他期待H Mart成為這座充滿活力、蓬勃發展的商業社群中不可或缺的一員。

據H Mart集團公司提供資訊，H Mart連鎖超市提供多樣化新鮮農產品、雜貨、肉類、海鮮、健康美容產品、冷凍食品，同時以優質服務支持並回饋當地社區。所有商品均直接來自倉庫與當地農場，為消費者帶來最新鮮的商品與農產品。奇諾H Mart新店每天營業時間為早上8時至晚上10時。更多相關資訊，請訪問H Mart官網 www.hmart.com 。

華人喜歡的食品、食材。（記者啟鉻／攝影）
華人喜歡的食品、食材。（記者啟鉻／攝影）
海鮮區。（記者啟鉻／攝影）
海鮮區。（記者啟鉻／攝影）
提供新鮮蔬果。（記者啟鉻／攝影）
提供新鮮蔬果。（記者啟鉻／攝影）

東南亞 華人 沃爾瑪

上一則

山谷橡樹現代主義風格宅 250萬翻新 價格飆1倍

下一則

寶馬山野火後廢墟房產 100萬售出

延伸閱讀

H Mart奇諾新店開業 為南加內陸帶來亞洲美食

H Mart奇諾新店開業 為南加內陸帶來亞洲美食
華航北美地區推浪漫情人節優惠促銷活動 88折起

華航北美地區推浪漫情人節優惠促銷活動 88折起
好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）
南加內陸棕櫚泉國際機場 22億擴建案啟動

南加內陸棕櫚泉國際機場 22億擴建案啟動
H Mart超市 消費滿$30贈2入紅包袋

H Mart超市 消費滿$30贈2入紅包袋
好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點