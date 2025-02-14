洛杉磯世界日報3月1日辦理財稅務講座 免費入場

世界日報3月1日理財稅務講座海報。（本報檔案照片）

川普總統2025重返白宮，勢必推行個人和企業的稅法改革。為讓讀者和民眾了解更多相關資訊，世界日報洛杉磯 社將於3月1日（周六）舉辦「2025理財稅務講座」，多位政府官員、財稅專家將深入淺出地解析新年度稅法動向，同時針對合理避稅、財務規劃、生前信託等民眾關心話題答疑解惑。

本場講座嘉賓講員有洛杉磯縣估值官潘杰夫（LA County Assessor Jeff Prang），他將與民眾探討房產評估、家族財產繼承等熱門話題，同時帶來野火災害救助計畫，以及稅務減免資訊。國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官郭珊珊（Susanne Guo），針對「受洛杉磯火災影響的納稅人可享有的稅收減免」及「2025年報稅 季更新與指南」用中文詳盡說明，讓受災戶與一般納稅人掌握最新稅務優惠政策。

此外，加州 稅務局（Franchise Tax Board）的小型企業聯絡員Lucius C. Davis III，帶來英文講座「Forms of Ownership」，分析不同商業結構對企業稅務的影響。加州就業發展廳（Employment Development Department，EDD）薪資稅務專家 James Wong將詳細說明「State Payroll Taxes」，涵蓋如何申報州薪資稅、區分員工與獨立承包商的標準、獨立承包商的報告要求等實務問題。北美華人會計師協會理事長張青會計師將帶來中文講座，主題「川普稅改2.0：納稅人在報稅和理財規劃上如何因應？」，幫助民眾理解最新稅法變化及合理規劃財務。

本次講座時間為3月1日（周六）上午9:00至下午3:00，地址位於世界日報洛杉磯社（1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754）四樓文化藝廊。活動無需報名，免費參加。欲了解更多詳情，歡迎致電323-268-4982。