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股價剩1美分 市值近5億生技公司倒閉

洛杉磯訊
南加生物科技公司Viracta Therapeutics宣布倒閉，公司每股股價跌至1美分。（谷歌地圖）
南加生物科技公司Viracta Therapeutics宣布倒閉，公司每股股價跌至1美分。（谷歌地圖）

經過一年的資金縮水和多次裁員後，南加州生物科技公司Viracta Therapeutics終於走到盡頭，宣布倒閉。該公司市值曾達4.76億美元，10日下午公司每股股價跌至1美分左右。

根據SFGATE媒體報導，這家生物科技公司正在解雇剩餘員工，逐步關閉業務，並讓整個董事會辭職。 Viracta Therapeutics 總部位於聖地牙哥縣Encinitas市Cardiff社區，公司累計損失近3億美元。

Viracta日前向美國證券交易委員會提交的一份文件中宣布關閉，該公司的股票也從納斯達克交易所摘牌。去年12月，Viracta停止其主要候選藥物Nana-val的二期臨床試驗，敲響公司喪鐘。

這家公司的倒閉，不僅對員工和投資者來說是巨大的打擊，而且對曾希望該公司，能在治療病毒相關癌症方面取得突破的患者來說，也是個壞消息。去年夏天，Viracta還在大力宣傳藥物Nana-val的積極試驗數據，此藥用於治療愛潑斯坦-巴爾病毒陽性淋巴瘤（Epstein-Barr virus-positive lymphoma），公司曾與聯邦食品暨藥物管理署（FDA），就該藥物的監管途徑進行過「富有成效」的會議。

但最近幾個月以來，失敗跡象很明顯。 2024年初，該公司擁有40名全職員工，但8月裁員23%，11月裁員42%。Viracta在提交的文件中報告稱，其負債已超過資產，截至2024年9月底，該公司累計虧損2.95億美元。

儘管Viracta的估值從未像一些同樣陷入困境的生物科技同行那樣高，但與舊金山的Sunesis Pharmaceuticals製藥公司合併後，Viracta的估值在2021年初曾達到4.76億美元。也就在那一年，投資者開始撤資，自2022年9月以來，Viracta的股價就沒有突破過5美元。

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