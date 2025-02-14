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中國女留學生命案 鎖定亞裔男嫌

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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聖塔克拉里達警局記者會表示，莊孟寒命案已鎖定一名可疑亞裔男子，公布影像並懸賞2萬美元，呼籲公眾提供線索協助破案。（截至警方記者會直播）
聖塔克拉里達警局記者會表示，莊孟寒命案已鎖定一名可疑亞裔男子，公布影像並懸賞2萬美元，呼籲公眾提供線索協助破案。（截至警方記者會直播）

洛杉磯縣警察局13日在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）警局說明一周前中國籍女留學生命案發布最新進展。23歲的中國女留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）4日下午在聖塔克拉利塔住宅內遇害，警方已鎖定一名亞裔男嫌疑犯，並懸賞2萬美元尋求破案線索。

洛杉磯縣警局凶案組負責人莫迪卡（Michael Modica）巡佐表示，本案由凶案組探員鄧肯（John Duncan）及弗魯達基斯（Tera Frudakis）負責調查。警方已掌握影像證據，可見死者於3日下午與一名男性同伴返回位於紐霍市（Newhall）南迪納巷（Nandina Lane）的維斯塔公寓（The Vistas），該男子於案發當天下午由二樓臥室窗戶逃離現場。警方已在記者會現場展示該名嫌犯照片，身穿黑色長袖襯衫及黑色長褲。

莫迪卡介紹，案發於4日下午6時47分，聖塔克拉利塔警察分局接獲消防部門通報，指有人在上述地址失去意識。警員抵達現場後，發現莊孟寒的上半身有多處傷痕。洛縣消防局急救人員立即施救，但搶救無效，莊孟寒當場宣告死亡。

莫迪卡指出，莊孟寒持學生簽證來美已三年半，是加州藝術學院（CalArts）藝術系大四學生，在校園中同學們也稱她為「Emily King」。她的室友在案件調查中充分配合，並非本案嫌疑人。莫迪卡強調：「我要特別說明，死者室友正在協助我們辦案。根據調查，這並非隨機暴力事件，死者應該認識這名可疑人物，因為她帶著該男子進入公寓。」

對於外界關注的死者感情狀況，莫迪卡透露，莊孟寒生前確實有一名年長男友，兩人曾在社群媒體上留下互動紀錄，但對於網傳兩人之間可能存在暴力情事，警方表示無法證實。被問及該男友是否為案件人物時，莫迪卡則回應表示：「目前無法確認是否為同一人。」

加州藝術學院校方積極協助警方調查，更幫助警方與死者家屬取得聯繫。死者的父親和妹妹已於12日從中國抵達洛杉磯，但未出席記者會。中國駐洛杉磯總領事館亦在協助家屬處理相關事宜。

洛縣縣長巴格（Catherine Barger）已提出懸賞2萬美元的動議，將於18日提交縣委會表決，莫迪卡深表感謝。出席記者會的聖塔克拉利搭警察局長迪茲（Justin Diez）澄清，這起命案與當地其他暴力犯罪無關，是單一事件。為回應媒體關注，迪茲局長建議民眾可透過crimemapping.com網站查詢轄區犯罪情況，該系統每天從警局資料庫更新，提供準確的犯罪類型及發生時間等資訊。

莫迪卡呼籲，相信該區域內一定有目擊者看過這名可疑人物或知道其身分，希望民眾能挺身而出提供線索，協助警方逮捕犯下這起命案的兇手，為死者家屬伸張正義。知情者可與洛縣警局凶案組聯繫，不具名提供線索可透過匿名報案專線（Crime Stoppers）。

警方公布中國女留學生莊孟寒（Menghan Zhuang，譯音）生前照片。(洛縣...
警方公布中國女留學生莊孟寒（Menghan Zhuang，譯音）生前照片。(洛縣警局提供)
警方追查一名於案發前夜進入莊孟寒住處、翌日下午由二樓臥室窗戶逃離的亞裔男子。（截...
警方追查一名於案發前夜進入莊孟寒住處、翌日下午由二樓臥室窗戶逃離的亞裔男子。（截至警方記者會直播）

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