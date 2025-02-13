華人律師協會 提醒保戶災後救助有權要求3成保障金

南加州華人律師協會（SCCLA）8日舉辦野火救助法律資訊會，邀請法律專家和政府官員向災民分享最新信息。（記者趙健／攝影）

南加州 華人律師協會（SCCLA）8日舉辦野火救助法律資訊會，邀請法律專家和政府官員，與災民分享保險 理賠、法律協助中的注意事項，以及野火受害者在遭遇價格欺詐時的消費者保護問題。

公共理算師（Public Adjuster）Denise Sze提醒保單持有人，有權要求提前支付30%的房屋保障金額。此外，為獲得全部的財產保險金額，保單持有人可能需要製作清單，她建議使用非營利平台United Policyholders網站來協助製作清單。在製作清單時，應包括物品的年齡和狀況，因為這些因素會影響折舊。

左起：聯邦眾議員趙美心，SCCLA副主席鄺世傑，公共理算師Denise Sze，律師Celene Chan Andrews和加州檢察長辦公室助理檢察長Alex Fisch。（記者趙健／攝影）

茂宜野火集體訴訟案的原告代表律師Celene Chan Andrews則提醒，在聘用律師時，建議查閱加州律師網站(The State Bar of California )，核查律師背景。她建議，與其找會說中文的律師，不如尋找一位優秀的翻譯；不要只找在自己社區有辦公室或會說自己語言的律師，他們未必是最適合處理這類案件的人選。

會上，加州檢察長辦公室助理檢察長Alex Fisch呼籲，遭遇抬價的受害者進行舉報。舉報者會受到法律保護，不用擔心被驅逐。此外，他提醒災民，與慈善機構打交道也要保持謹慎，避免潛在詐騙。

聯邦眾議員趙美心參加此次資訊會，並現場介紹目前可用的政府救助資源。「此次野火是美國歷史上最嚴重的自然災害之一，2萬人因此流離失所，學校、醫院、企業、社區遭受重創」，她強調，除聯邦緊急救難管理署（FEMA）的補助金外，房主或租戶還可以獲得低息災難貸款 ，用於修復或更換受災房產和汽車。FEMA和聯邦中小企業署（SBA）的志工，也在現場提供幫助。

此外，災民還可利用由SCCLA與洛杉磯縣社區法律服務 (NLSLA)合作設立的免費法律援助診所尋求幫助。該診所每月第三周的周三，晚6時至8時30分通過電話提供法律服務，服務語言包括國語和廣東話。所涵蓋的法律領域包括家庭、移民、商業、就業、刑事、房地產、信託和遺產規畫、遺囑認證、破產法、消費者權益保護法、知識產權和國際法律。詳情可登陸https://www.sccla.org/查詢，或電郵[email protected]。