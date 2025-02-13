大洛杉磯旅館協會 春季座談會談酒店新知

大洛杉磯旅館協會舉辦春季座談會。（記者啟鉻／攝影）

大洛杉磯旅館公會（Greater Los Angeles Hotel/Motel Association）11日舉辦春季座談會，主講人分享五個主題並回答參與者提問。該協會現任會長涂小（Elizabeth Tu）表示，目前華資旅館業發展面臨諸多不利因素，協會有必要將最新資訊，包括智能科技在旅館業應用與大家分享，為業者助力。

座談會主題演講的五個題目分別是，人工智能在酒店業中的作用；如何以更少資金和最少管理時間進行投資 ；當前經濟環境下汽車旅館／酒店投資的挑戰和機遇；非營利組織和政府合同；解鎖信託契約貸款 的潛力，助力您的未來。

協會副會長王亞平（Morgan Wang）表示，現在部分華資酒店已開始使用AI 管理系統，優勢明顯。現在AI系統，顧客入住房間，只要掃描電話機旁的二維碼，進入系統，就可提出任何問題並及時得到答案，大大節省時間且提高效率。實際上AI酒店管理系統在未來旅館業發展作用愈來愈大。

資深酒店業者汪俊宇（Gerald Wang）指出，經營酒店業融資最重要。經營有三大要素：資金、知識、膽量。如果具備知識和膽量或者有資金和膽量，也都可以賺錢。但是僅有知識和資金，卻沒有膽量就會一事無成。

會長涂小表示，她在2024年7月擔任該會會長，也是該會歷史上首位中國移民會長。她感謝創會會長楊茂生生前打破地域限制，破除傳統。