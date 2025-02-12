西好萊塢出現假ICE公告 居民不安

張貼在西好萊塢的假ICE公告。（NBC4電視台畫面）

西好萊塢 市（West Hollywood）的電桿近日出現告示，標示著「聯邦移民 暨海關執法局」（ICE ）的官徽與名稱，並附上1-800的免費電話，疑似一移民官將對該市展開行動。

告示的出現地為彩虹區（Rainbow District）的聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Boulevard）多處地點，市府人員趕到後，發現公告係假冒製造，因此當即取下，不過該廣告帶有恐嚇意味，造成部分居民的不安。

該市居民Michael Reyes告訴NBC4電視台，這種行為非常要不得，特別是在西好萊塢，因為此地保障所有人，不管是同性戀、異性戀、（無證）移民或任何身分。

正值總統川普與聯邦機構大肆查察無證移民之際，出現這樣的偽造公告，市長拜爾斯（Chelsea Byers）深感遺憾。她告訴NBC4，這樣的公告很明顯就是偽造的，「家裡印表機印的、隨便拿個膠帶貼貼」。

她強調，ICE不能進大家的社區、隨意張貼公告，但很明顯的是，有人正在唬弄居民，而這樣的行為不受歡迎，因為西好萊塢是個兼容的城市，歡迎任何人，更是庇護城市，所以這樣的威嚇公告不能代表市府立場。

拜爾斯指出，部分居民現在可能很驚，希望市府協助，但她要對張貼這些公告的人說：如果這是開玩笑，那就是傷口上灑鹽，因為對身處恐懼之中的人來說非常不恰當，引發對家庭、社群可能被拆散的恐慌，西好萊塢不能苟同。

另外，西好萊塢市即將發起「瞭解權益行動」（Know Your Rights Campaign），幫助各個社群知道如何因應移民官的詢問。