我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

西好萊塢出現假ICE公告 居民不安

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張貼在西好萊塢的假ICE公告。（NBC4電視台畫面）
張貼在西好萊塢的假ICE公告。（NBC4電視台畫面）

西好萊塢市（West Hollywood）的電桿近日出現告示，標示著「聯邦移民暨海關執法局」（ICE）的官徽與名稱，並附上1-800的免費電話，疑似一移民官將對該市展開行動。

告示的出現地為彩虹區（Rainbow District）的聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Boulevard）多處地點，市府人員趕到後，發現公告係假冒製造，因此當即取下，不過該廣告帶有恐嚇意味，造成部分居民的不安。

該市居民Michael Reyes告訴NBC4電視台，這種行為非常要不得，特別是在西好萊塢，因為此地保障所有人，不管是同性戀、異性戀、（無證）移民或任何身分。

正值總統川普與聯邦機構大肆查察無證移民之際，出現這樣的偽造公告，市長拜爾斯（Chelsea Byers）深感遺憾。她告訴NBC4，這樣的公告很明顯就是偽造的，「家裡印表機印的、隨便拿個膠帶貼貼」。

她強調，ICE不能進大家的社區、隨意張貼公告，但很明顯的是，有人正在唬弄居民，而這樣的行為不受歡迎，因為西好萊塢是個兼容的城市，歡迎任何人，更是庇護城市，所以這樣的威嚇公告不能代表市府立場。

拜爾斯指出，部分居民現在可能很驚，希望市府協助，但她要對張貼這些公告的人說：如果這是開玩笑，那就是傷口上灑鹽，因為對身處恐懼之中的人來說非常不恰當，引發對家庭、社群可能被拆散的恐慌，西好萊塢不能苟同。

另外，西好萊塢市即將發起「瞭解權益行動」（Know Your Rights Campaign），幫助各個社群知道如何因應移民官的詢問。

好萊塢 移民 ICE

上一則

愛的見證CHANEL黑白經典鑽石腕錶

下一則

模仿「小鬼當家」高檔住宅接連被盜

延伸閱讀

ICE突襲學校、禮拜場所 皇后區長：無法接受

ICE突襲學校、禮拜場所 皇后區長：無法接受
影藝之都╱哪吒2好萊塢中國劇院首映 辦市集造勢

影藝之都╱哪吒2好萊塢中國劇院首映 辦市集造勢
大規模突襲 皇后區長：無法接受ICE帶步槍闖進學校

大規模突襲 皇后區長：無法接受ICE帶步槍闖進學校
不要肉身擋ICE 檢長：用手機拍下來

不要肉身擋ICE 檢長：用手機拍下來
冒充ICE探員搞事情 費城天普大學生被捕 另2嫌在逃

冒充ICE探員搞事情 費城天普大學生被捕 另2嫌在逃
假釋官配合ICE設套 無證客出門就被逮

假釋官配合ICE設套 無證客出門就被逮

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31
「超級豪宅」9日凌晨發生槍擊事件，造成1死5傷。(KTLA5)

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

2025-02-09 14:52

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚