洛杉磯知名律師 逃稅23年判刑18個月

洛杉磯知名律師葛萊姆斯（Milton C. Grimes）11日被判在聯邦監獄服刑18個月。（取自Pexels網頁）

洛杉磯 知名律師葛萊姆斯（Milton C. Grimes）11日被判處聯邦監獄服刑18個月。根據美國司法部，葛萊姆斯逃稅長達20多年，欠下稅款超過720萬美元。

美國聯邦地方法官Stanley Blumenfeld Jr.當天宣布了對葛萊姆斯的刑罰，判其賠付共計723萬6556美元罰款給國稅局 （IRS）和加州稅務局（California Franchise Tax Board，FTB）。

2024年10月，葛萊姆斯承認一項對其2014年逃稅169萬922美元的指控。美國司法部表示，葛萊姆斯自2002至2005年，2007年，2009至2011年，2014至2023年期間沒有支付應該支付的聯邦稅，時間長達23年。欠下的稅款加上罰款、利息金額達592萬1260美元。葛萊姆斯還承認在2013年未向國稅局報稅，以及承認在2014至2023年期間欠下加州稅務局131萬3231美元。

美國司法部表示，2011年9月開始，國稅局對葛萊姆斯的銀行帳戶徵收了欠款30次（levies），但在2014年5月至2020年4月，葛萊姆斯故意不將收入存入國稅局徵收的銀行帳戶，以逃避繳稅。葛萊姆斯還購買了238張收銀員支票 ，共計價值1600萬美元，以逃過國稅局的徵收。他經常購買收銀員支票，從客戶銀行帳戶，其律師信託帳戶以及律所銀行帳戶支取現金，躲避國稅局審查。例如，2018年12月5日，葛萊姆斯在存入其律師信託帳戶100萬1961美元後，又從該帳戶購買了九張收銀員支票，總價值與存入金額一樣。

美國聯邦代理檢察長Joseph T. McNally說，「儘管身為受人尊重的律師，葛萊姆斯先生數十年來故意逃稅，未支付數百萬元的稅款，但這是每個公民的義務。稅務詐騙會腐蝕一個社會的根基。」國稅局罪犯調查科洛杉磯辦公室負責人Tyler Hatcher說，「作為一名成功的律師以及律所業者，葛萊姆斯先生知曉所有的稅務責任，卻反覆逃稅。儘管國稅局很多次試著幫助他解決稅務問題，但葛萊姆斯持續隱藏他的收入。」

葛萊姆斯是洛杉磯幾十年來的知名律師，曾經擔任1992年洛杉磯動亂的主角金恩（Rodney King）的辯護律師，贏了提告洛杉磯市府的案子，獲得380萬美元的賠償。