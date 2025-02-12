南加夜空再現獵鷹9號水母雲 網友戲稱馬斯克小蝌蚪

水母雲是火箭在高空中所噴射釋放的羽狀氣體，氣體痕跡被陽光反射，最終形成此現象。（記者張宏／攝影）

南加 上空再現SpaceX 獵鷹九號的水母雲。10日晚間，南加夜空被SpaceX獵鷹九號（Falcon 9）火箭發射產生的長長拖尾和橢圓形頭部點綴，其形狀宛如水母一樣在夜空中飄蕩。雖然不是首次目睹獵鷹九號的天空「行為藝術」，但依然引發南加民眾拍攝和討論。

（影音來源：記者金維多和張宏）

南加華人Julia張10日晚上在經過洛杉磯市區時發現空中有一個長長的尾巴，開始以為是噴氣式飛機，但是在長尾前段有橢圓形的頭部，她突然想起這是之前在網絡引發熱烈討論的SpaceX獵鷹九號。不過第一次親眼看到，依然會震驚其在夜空裡的美麗，宛如一個巨型水母在空中飄蕩。

不少華人拍到這一場景，有人在問這是什麼？但也有人見慣不怪。有網友戲稱這是馬斯克的小蝌蚪去外太空 找媽媽，也有網友說可趁機許願，讓馬老闆不要裁員。

根據維基百科，Space Jellyfish又稱水母UFO或水母火箭，是一種火箭發射所產生的現象。由於在早晨或傍晚時分觀測火箭發射時，火箭在高空中所噴射釋放的羽狀氣體痕跡被陽光反射形成此現象。而在觀測者眼中，這種位於高海拔處的火箭氣體在陽光反射下形成的軌跡非常像一隻水母，因此得名為太空水母。不過這種現象也會引起目擊者的恐慌，因為人們會聯想到核導彈攻擊和不明飛行物。

獵鷹九號早在2017年年底就開始出現在南加上空，每次出現都會引發熱議。在浪漫視覺背後是實際的技術應用，這是一枚搭載23顆Starlink衛星的SpaceX獵鷹九號（Falcon 9）火箭，10日從加州范登堡（Vandenberg）太空基地發射升空。根據Spaceflightnow網站，這23顆Starlink衛星是SpaceX正在進行的為全球偏遠和服務不足地區提供高速網路使命的一部分。此次發射是SpaceX的第445次發射。