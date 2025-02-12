華婦工傷訴訟三年無果 待裁決

章女士表示因工傷導致嚴重的身體問題，需要使用大量藥物。（受訪者提供）

這是南加華人 社區一場曠日持久的工傷索賠糾紛，牽涉兩位移民勞工、一家雇主、三個律師事務所、保險 公司和幾家醫療機構等。三年前，章女士及其丈夫踏上漫長、曲折的維權路，他們稱遭遇工資拖欠、保險拒賠、醫療被干預、法律援助無果，甚至指相關方存在利益勾結。但另一方面，章女士聘用過的三任律師、雇主及保險公司，則對這些說法予以駁斥。究竟真相為何？這場法律拉鋸戰仍在持續，尚待法院裁決。

章女士表示，她與丈夫三年前在華人雇主G先生家工作，期間她受傷六次，丈夫則受傷兩次。章女士說，「我本來是應聘做老人護理，結果變成園丁、管家、護工三合一，每天工作19個小時，日薪只有110美元」。章女士指出，在照顧老人期間，曾幾次被失智 老人拳打腳踢，加上幹許多重活，給她的身體留下很多傷害。她說，「有一次我給老人蓋被子，她突然用力踹我的右側肋骨」。章女士還聲稱，曾三次提出辭職，都遭拒絕，甚至丈夫後來也被叫來協助工作，但雇主至今仍拖欠他們工資、加班費及違約賠償金。更糟的是，她的醫療費幾乎無法獲得保險理賠，被迫使用私人保險承擔手術與治療開銷。

章女士向記者提供厚厚一沓就診記錄，包括多家醫院的診斷結果、治療方案，還有一個大量空藥瓶的照片。她表示，因工傷導致嚴重身體問題，需進行多項手術，並稱工傷後，代謝功能異常，導致腫瘤、結石及囊腫等多種併發症。

除雇主問題，章女士還指提供工傷保險的C公司故意阻撓理賠程序，甚至透過不當手段影響醫療機構的診斷結果。她表示，保險公司曾操控醫院無故停發她和丈夫的藥物，並在她未注意時，奪走手機長達兩小時，懷疑其手機資料被拷貝，甚至被安裝監聽設備。章女士還說，她與丈夫曾前往私人骨科醫院就診，準備離開時，被兩名女子攔下，要求重新進行X光檢查。她稱這些檢查並未經過醫生申請，也未獲得保險公司批准，更令人不安的是，她在檢查過程中被「強行觸碰身體、貼上不明物體」，讓她懷疑遭受攻擊。