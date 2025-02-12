專家：察覺工傷不能拖 確保權益

律师建議，無論哪種類型工傷，一旦察覺應儘快就醫並向雇主報告，以確保索賠權益。圖為示意圖。（ChatGPT生成）

在美國，工傷賠償（Workers' Compensation ）是為工作受傷的員工，提供的醫療與經濟補償。然而，許多勞工 對自身權益和法律流程缺乏了解，導致索賠曠日持久，甚至無法獲得應有賠償。律師方德和華明勝律師事務所的Erica Willis律師是加州工傷賠償法專家，他們詳細解析工傷訴訟的基本信息與常見問題。

兩位律師共同指出，工傷案件主要分特定傷害與累積性創傷。特定傷害通常發生在特定時間，例如在工作場所跌倒或被重物砸傷，傷害明確且容易舉證。而累積性創傷，是因長時間工作導致的勞損，如長期搬運重物造成的肩部或腰部損傷，這類案件往往舉證和訴訟難度大。不過，無論哪種類型的工傷，一旦察覺應儘快就醫並向雇主報告，以確保索賠權益。

Willis表示，華人 社區工傷案中，餐館、超市、倉庫及家庭護理員最常受影響，長時間勞動導致關節損傷、肌肉勞損等問題。此外，部分華人僱主沒有為員工購買工傷保險 ，使受害者索賠更加困難。即便雇主未投保，受傷員工仍可透過無保險雇主基金（UEF）申請補償或向民事法院提告，但Willis提醒，這兩種途徑難度會更大。

根據兩位律師指出，工傷索賠的基本流程，包括向雇主報告傷害、接受醫療評估、提交申請至工傷保險公司，並在必要時透過律師介入處理。若保險公司拒絕賠償，勞工可透過合格醫療檢查員（QME）進行第三方評估，讓中立醫師出具評估報告，並提告保險公司，由法官做出最終裁決。方德建議，員工應多保存受傷證據，如事故現場和傷情照片。一些華人勞工擔心索賠後遭雇主報復，對此Willis強調，加州勞工法明確規定，雇主不得因工傷索賠而解僱或歧視員工，否則員工可提告。