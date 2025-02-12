控三任律師幫倒忙 律師反駁她敲詐

A律師發給章女士的一封信件指出，兩人的溝通出問題，章女士希望解除代理關係。（受访者提供）

在維權過程中，章女士先後聘請三個律師團隊，但她稱，這些律師並未提供應有的法律幫助，反而在不同程度上影響案件進展，甚至涉嫌與對方律師、保險 公司勾結，損害她的權益。不過這些說法，被律師團隊否認。

章女士的第一任律師為G律師，章女士表示，該律師事務所2022年3月接手她的案件，但僅為她提交工傷案，沒有提交她的勞資案，導致索賠進展嚴重延誤。此外，章女士稱該律師團隊未能妥善處理案件，甚至在未通知她的情況下，讓工傷保險公司進行所謂的「病情假鑑定」，影響她的索賠權益。該律師事務所助理回應稱，章女士的勞資案件是她自己結案，與律所無關，且所有法律文件，均已依程序提交法院，並無延誤，也不存在假鑑定。

到第二任A律師，章女士指，該律所阻止她和丈夫出席工傷庭審，導致案件進一步受阻。她還稱，律所員工與雇主律師勾結。由於雙方關係惡化，該律所2024年4月1正式退出代理她的案件。A律師所在事務所回應，由於客戶隱私保護，他們無法透露案件細節，但強調章女士的說法，未能準確呈現案件全貌。

第三任律師，即現任J律師，章女士指該律師使案件進展停滯，沒有與她充分溝通，導致她的索賠手續受阻。她還稱，該律師團隊與工傷保險公司關係密切，未能站在勞工 權益角度維護她的權利。對此，J律師回應，章女士案件停滯，是因她尚未前往第三方中立醫生接受檢查，而這一評估是工傷賠償的重要依據。J律師還補充，工傷保險公司拒絕索賠，屬正常程序，因為章女士的工傷屬累積性損傷，需要耐心和時間才能完成索賠。

代表雇主與保險公司的S律師，也接受本報記者採訪，他否認章女士說法，包括醫療機構被收買、病情評估被操控。S律師還指出，「我們擁有證據，章女士涉敲詐、偽證及保險詐欺，她違反法院命令，我正在尋求駁回她的索賠。」