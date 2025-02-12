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美國粵港澳大灣區企業家總商會 談新年稅法變化

記者張宏／蒙特利公園市報導
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美國粵港澳大灣區企業家總商會日前舉辦開年第一個講座，圖為主講人合影。（記者張宏／攝影）
美國粵港澳大灣區企業家總商會日前舉辦開年第一個講座，圖為主講人合影。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會日前舉辦開年首場講座，蒙特利公園市（Monterey Park）前市長林達堅作為會長召集多名稅務專家，為商會會員提供新年稅法變化和新資訊。

活動現場座無虛席，場面熱鬧，大家都準備各自的問題向會計師和律師等專家請教。 蒙市副市長楊安立表示，2025年首先是遺產規畫的改變，聯邦遺產規畫免稅額度從去年的1361萬美元增加到1399萬美元。但如果沒有立法，國稅局預計在2026年1月1日調整回約500萬美元，因此抓住今年窗口期至關重要。

美國粵港澳大灣區企業家總商會日前舉辦開年第一個講座，吸引民眾參與。（記者張宏／攝...
美國粵港澳大灣區企業家總商會日前舉辦開年第一個講座，吸引民眾參與。（記者張宏／攝影）

如有設立信託，需要把錢放在不可撤銷的信託裡才能保住1399萬美元的免稅額。勞工法部分，原先16美元的最低時薪也漲到16.5美元。同時，川普上台後政策頻出，大家需要時刻關注法律政策變化。

蒙市副市長，律師楊安立分享新年法律政策變化。（記者張宏／攝影）
蒙市副市長，律師楊安立分享新年法律政策變化。（記者張宏／攝影）

會計師楊光明、桑菁、盧小芬，律師艾菲力，金融業者鄧桂香和教育業者韓亞璇，分別為會員們帶來新年稅務更新、移民政策等多個主題的資訊。楊光明表示，今年講座話題包括稅務、法律和投資等多元信息。

他主講川普時代稅務變化，川普總統競選期間表示，上台後將推動小費、加班費免稅政策。按照目前的規定，每周超過40小時的工時都可獲得1.5倍的加班費，但這部分收入需繳所得稅。如果今年7、8月國會立法通過，則這部分加班收入將免繳所得稅，但據眾議院預算委員會(House Budget Committee)共和黨成員提案，薪資稅(payroll taxes)仍需繳納。餐館的小費也是如此，如果立法通過也可免所得稅。

中美會計師協會會長桑菁主講商業地產相關稅務策略，她表示，通過對家庭財富法律和稅務構架，可幫助業者省稅，還能傳承下一代。

對多國籍企業稅務規畫有豐富經驗的盧小芬表示，據她了解，美國資產依然是全球投資者看好的標地，目前有越來越多的企業和美金湧入美國。正如川普所說，美國已進入黃金時代。不過，公司在美國上市募資仍有很多需要注意的部分。

移民政策變化也是大家關注熱點，律師艾菲力表示，川普的移民政策引發一些華人移民的恐懼，民眾需先清楚自身情況是否合法，如有不符合法律要求的地方要進行相應的身分申請。如在辦理前遇到移民部門執法，要懂得保護自身權益，包括聘請律師及保持沉默。

川普 移民 投資

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