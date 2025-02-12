奇諾、安大略市 合開臨時動物收容所

奇諾市和安大略市將合作設立一個新臨時動物收容所。（取自IVHS截圖）

南加 聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）與安大略市（Ontario）近日共同宣布，在2025年夏季開設一個臨時動物收容所，並提供目前由內陸谷保護動物協會（IVHS）負責的服務。此項舉措是確保動物收容與照顧服務的連續性，同時為兩市居民提供更便利的動物服務。

據The Press-Enterprise報導，臨時收容所將使用一個現有倉庫作為動物服務部門的臨時基地，直到能夠確定永久設施的地點。該設施將提供約90個臨時狗舍、50個臨時貓舍、一個供貓咪自由活動的社區貓房、用於醫療護理及治療的獸醫技術人員區域、行政辦公室、動物管控員工作站及收養室等設施。

根據協議，安大略市和奇諾市將共同管理動物服務。該協議在2024年7月簽署，並將使包括蒙特克萊市（Montclair）及聖伯納汀諾縣的一部分非建制地區，最終也能受惠於新保護動物收容所提供服務。

臨時收容所的建設預計將在今年6月30日完成，此時恰逢兩市與IVHS的合同到期。此收容所將為動物提供醫療、照護及收養服務，並確保動物福利 在過渡期間不會受到影響。

安大略市府副經理維爾沃克（Jordan Villwock）透露，兩市還計畫在2027年建設一個永久性的動物資源中心收容所，將提供更為長遠、穩定的動物服務。

建設臨時保護動物收容所費用預計為340萬美元，並由安大略市、奇諾市、蒙特克萊市及聖伯納汀諾縣共同承擔，安大略市負責58%的費用，奇諾市負責28%，蒙特克萊市負責10%，聖伯納汀諾縣負責4%。