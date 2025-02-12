我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

奇諾、安大略市 合開臨時動物收容所

聖伯納汀諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇諾市和安大略市將合作設立一個新臨時動物收容所。（取自IVHS截圖）
奇諾市和安大略市將合作設立一個新臨時動物收容所。（取自IVHS截圖）

南加聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）與安大略市（Ontario）近日共同宣布，在2025年夏季開設一個臨時動物收容所，並提供目前由內陸谷保護動物協會（IVHS）負責的服務。此項舉措是確保動物收容與照顧服務的連續性，同時為兩市居民提供更便利的動物服務。

據The Press-Enterprise報導，臨時收容所將使用一個現有倉庫作為動物服務部門的臨時基地，直到能夠確定永久設施的地點。該設施將提供約90個臨時狗舍、50個臨時貓舍、一個供貓咪自由活動的社區貓房、用於醫療護理及治療的獸醫技術人員區域、行政辦公室、動物管控員工作站及收養室等設施。

根據協議，安大略市和奇諾市將共同管理動物服務。該協議在2024年7月簽署，並將使包括蒙特克萊市（Montclair）及聖伯納汀諾縣的一部分非建制地區，最終也能受惠於新保護動物收容所提供服務。

臨時收容所的建設預計將在今年6月30日完成，此時恰逢兩市與IVHS的合同到期。此收容所將為動物提供醫療、照護及收養服務，並確保動物福利在過渡期間不會受到影響。

安大略市府副經理維爾沃克（Jordan Villwock）透露，兩市還計畫在2027年建設一個永久性的動物資源中心收容所，將提供更為長遠、穩定的動物服務。

建設臨時保護動物收容所費用預計為340萬美元，並由安大略市、奇諾市、蒙特克萊市及聖伯納汀諾縣共同承擔，安大略市負責58%的費用，奇諾市負責28%，蒙特克萊市負責10%，聖伯納汀諾縣負責4%。

南加 福利

上一則

收費車道罰單立減200多美元 華人用這招議價成功

下一則

華美銀行集團2024年財報 凈利12億再創新高

延伸閱讀

華航情人節促銷 經濟艙最低738元 全艙等最多88折優惠

華航情人節促銷 經濟艙最低738元 全艙等最多88折優惠
星宇6月安大略設點 南加往返台北更便利

星宇6月安大略設點 南加往返台北更便利
情人節浪漫亞洲行 華航經濟艙738美元起

情人節浪漫亞洲行 華航經濟艙738美元起
星宇6月安大略機場起降 南加往返台灣更便利

星宇6月安大略機場起降 南加往返台灣更便利
加墨展開關稅報復 川普揚言再加稅

加墨展開關稅報復 川普揚言再加稅
安大略機場去年載客逾700萬 創最高紀錄

安大略機場去年載客逾700萬 創最高紀錄

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31
「超級豪宅」9日凌晨發生槍擊事件，造成1死5傷。(KTLA5)

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

2025-02-09 14:52

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚