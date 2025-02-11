保險理賠 專家提建議…最重要是車險

南加州范杜拉縣日前發生造成兩名華人 受害者一死一傷的致命車禍，其中死者年僅35歲，來美不到半年。肇事者是一名19歲西裔男子，涉嫌酒駕、超速被捕。華人保險專家建議，受害者家屬應盡可能在車險、醫療保險 、勞工 保險以及人壽保險等項爭取合法賠償。

華人保險專家程正勤認為，這起致命車禍主要涉及汽車保險、醫療保險、人壽保險賠償部分，其他還可能涉及房屋保險、勞工保險等，所以建議受害者家屬或者傷者本人爭取在這幾個保險項目中，爭取獲得合法賠償。其中最重要的還是汽車保險，如果死者在中國有申請人壽保險，也應獲得賠償。程正勤認為，從兩名華人的關係看，傷者是餐館業者（老闆），死者是員工，且來美時間不長，如果有保勞工險，也應獲得一定賠償。

針對造成嚴重傷害車禍，根據網路綜合資訊，涉及到保險理賠和法律責任等多個方面。如果肇事者有購買汽車責任險，受害者可向保險公司申請的賠償包括，醫療費用、失去收入的補償、精神損害、員工的死亡撫恤金。如肇事者無保險或保額不足，則需考慮其他理賠方式。同時，受害者家屬可對肇事者提起訴訟，要求額外賠償。此外，若員工有購買人壽保險，家屬可獲得死亡賠償。個人意外保險可能支付醫療與死亡賠償。

需要提醒的是，專業律師可幫助索賠及法律訴訟；通知相關保險公司並提交索賠；要收集證據，包括警方報告、醫療記錄、目擊證詞等以支持理賠。這起車禍還可能涉及不同的保險索賠與法律程序，具體可根據保險條款與當地法律進行詳細評估。