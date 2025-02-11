我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

保險理賠 專家提建議…最重要是車險

記者啟鉻╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南加州范杜拉縣日前發生造成兩名華人受害者一死一傷的致命車禍，其中死者年僅35歲，來美不到半年。肇事者是一名19歲西裔男子，涉嫌酒駕、超速被捕。華人保險專家建議，受害者家屬應盡可能在車險、醫療保險勞工保險以及人壽保險等項爭取合法賠償。

華人保險專家程正勤認為，這起致命車禍主要涉及汽車保險、醫療保險、人壽保險賠償部分，其他還可能涉及房屋保險、勞工保險等，所以建議受害者家屬或者傷者本人爭取在這幾個保險項目中，爭取獲得合法賠償。其中最重要的還是汽車保險，如果死者在中國有申請人壽保險，也應獲得賠償。程正勤認為，從兩名華人的關係看，傷者是餐館業者（老闆），死者是員工，且來美時間不長，如果有保勞工險，也應獲得一定賠償。

針對造成嚴重傷害車禍，根據網路綜合資訊，涉及到保險理賠和法律責任等多個方面。如果肇事者有購買汽車責任險，受害者可向保險公司申請的賠償包括，醫療費用、失去收入的補償、精神損害、員工的死亡撫恤金。如肇事者無保險或保額不足，則需考慮其他理賠方式。同時，受害者家屬可對肇事者提起訴訟，要求額外賠償。此外，若員工有購買人壽保險，家屬可獲得死亡賠償。個人意外保險可能支付醫療與死亡賠償。

需要提醒的是，專業律師可幫助索賠及法律訴訟；通知相關保險公司並提交索賠；要收集證據，包括警方報告、醫療記錄、目擊證詞等以支持理賠。這起車禍還可能涉及不同的保險索賠與法律程序，具體可根據保險條款與當地法律進行詳細評估。

醫療保險 華人 勞工

上一則

律師：受害者家屬 應追究法律責任

下一則

陸軍工兵團清理兩大火災區廢墟 預估年内完成

延伸閱讀

生馬鈴薯水分高最好別直接冰 專家教最佳保存方式

生馬鈴薯水分高最好別直接冰 專家教最佳保存方式
消除「富貴包」 睡眠專家：絕不要使用2個枕頭

消除「富貴包」 睡眠專家：絕不要使用2個枕頭
美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關
蛋價上漲 史島男子自建雞舍養雞 專家：成本太高

蛋價上漲 史島男子自建雞舍養雞 專家：成本太高
本季最強風暴將襲南加 13日最危險

本季最強風暴將襲南加 13日最危險
川普「不接受優離就開除」決策 勞工律師指違法

川普「不接受優離就開除」決策 勞工律師指違法

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則