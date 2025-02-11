律師：受害者家屬 應追究法律責任

南加州 范杜拉縣日前發生致命車禍，造成兩名華人一死一傷。其中死者年僅35歲，來美不到半年。19歲西裔肇事者涉嫌酒駕、超速被捕。目前這起車禍調查尚無進一步消息。律師表示，肇事者涉嫌酒駕和超速，受害者家屬應追究其法律責任，提出傷害和精神賠償。

律師華強表示，這起車禍肇事者涉刑事和民事，包括酒駕、過失殺人罪。假如肇事者沒有保險 ，求償部分就需要受害者找自己的保險公司解決。在美國這類車禍賠償有的數百萬美元，上千萬美元也有可能。

席爾瓦（Michael Joe Silva）是專精人體傷害案的律師，他對這起車禍表達關注。他認為，這起悲劇案件涉及許多重要的法律與調查問題，特別是責任與追究法律責任。他表示，這起致命車禍涉及肇事者酒駕與駕駛疏失，在加州法律下，酒後駕駛被視為嚴重的過失，顯示出對他人安全的漠視。超速作為影響因素，顯示肇事者未能合理注意行車安全，並大幅增加道路上其他人受傷或死亡風險。

席爾瓦強調，死者家屬可提告酒駕肇事者過失致死，以尋求喪葬費、財務損失以及精神痛苦等賠償。同時，受傷者也可提出人身傷害索賠，請求補償醫療費用、收入損失以及痛苦與折磨賠償。