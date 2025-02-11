陸軍工兵團清理兩大火災區廢墟 預估年内完成

美國陸軍工兵團10日開始對洛杉磯野火的兩大重災區開始第二階段的清理工作，期望在一年内為災區的重建鋪平道路。（Jimmy胡提供）

美國陸軍工兵團（U.S. Army Corps of Engineers）自10日起，對洛杉磯 野火的兩大重災區進行第二階段的清理工作，期望在一年內為災區的重建鋪平道路。

陸軍工兵的清理廢墟行動與加州 和聯邦緊急事務管理局協調進行，主要目標是對伊頓野火和寶馬山野火災區內被大火燒毀的民房廢墟進行全面清除。

陸軍工兵團負責民事和緊急行動副司令Jason Kelly少校在10日的廢墟清理啟動儀式上表示，本次廢墟清理行動工程浩大，工兵團隊將以專業精神為災區清理廢墟，他同時感謝加州和洛杉磯縣地方政府對聯邦部門的大力支持。

火災發生後，洛杉磯縣公共工程部與六個轄區合作，與野火倖存者保持聯繫，協助災民重返廢墟收拾殘局。與此同時，美國環保署也派出專家，幫助災區清除家用有害物質，為災民重建鋪平道路。

清理部門表示，符合參與聯邦廢墟清除計畫的受災房屋的廢墟垃圾都將在一年內清理完畢，其中大部分預計將在截止日期之前就能完成。尚未報名參加廢墟清理計畫的災民，可以查閱recovery.lacounty.gov。