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UCLA：洛縣種族多元 野火凸顯多語警示重要性

編譯胡立宗／綜合報導
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巴沙迪那市FEMA災後復原中心一景。（洛杉磯縣提供）
巴沙迪那市FEMA災後復原中心一景。（洛杉磯縣提供）

洛杉磯加大（UCLA）與亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）合作的研究發現，這次洛杉磯野火凸顯了警告、疏散、安置通知上的語種缺陷，特別是災區亞裔近5萬人，需要語言協助的就有1萬2000人。

同時發現的問題是年齡差異：超過65歲的亞裔民眾，61%的英文能力不佳，5至24歲的年輕人則只有15%，然而年長者行動力差，反倒更需要提前通知才能來得及避難。

因此，報告提出五項改善建議：

・積極發掘語種需求：華裔、韓裔、菲裔的英文通曉比例超過45%，但整體亞裔僅36%，因此政府需要與民間團體合作，確認需要語言協助的社群。

・提供適切的溝通管道：以避難手冊或通知為例，就應該以多語種印行，或是針對特定社群使用特定語言。

・加強與草根團體的合作：特別是要與深受社群信賴的草根團體合作，才能順利通知到該通知的人。

・社群自治與參與：由社群本身成員組成災難防治團體是最有效的方法，增聘亞洲各語種的譯者也很重要。

・遠期改善目標德制度化：建置多語警報系統，新增機制也要納入多語種機制？

報告指出，語言差距在洛縣特別明顯，140萬亞裔中，英語能力有限（limited English proficiency）的人數就超過50萬。這次野火的亞裔受災戶中，就有1萬2000人需要協助，而且語種眾多，不能再執著於英語獨大、以一應多的救難溝通。

語言差距的年齡現象，最大的原因是，第一代移民通常英語能力有限，年輕的多半在美出生、受教育，因此英語能力本來就會比較好。另外，研究也指出，救災人員習慣用行話或縮語，未來必須更接近口語，方能減少歹徒趁機詐騙的機會。

亞裔 洛杉磯加大 韓裔

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