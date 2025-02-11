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呼吸道、鼻竇病例激增 醫師疑野火惹禍

記者劉子為／綜合報導
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隨著南加近期發生毀滅性野火，當地出現呼吸道與鼻竇問題的病例顯著增加。（ChatGPT生成圖）
隨著南加近期發生毀滅性野火，當地出現呼吸道與鼻竇問題的病例顯著增加。（ChatGPT生成圖）

隨著南加近期發生毀滅性野火，當地出現呼吸道與鼻竇問題的病例顯著增加，特別是受災區域的居民更易受到影響，一些類似流感的症狀也很可能與野火造成的空氣汙染相關。醫生指出，雖然難以完全避免這類健康問題，但仍有方法可以緩解症狀。

73歲的Bob Skertonas家距離休斯野火（Hughes Fire）不遠，火災爆發後，他很快感受到空氣中煙霧帶來的不適。他表示，「空氣中只要有一點點煙霧，我就能聞到，這讓我的血壓升高，鼻竇問題也加劇了。」耳鼻喉科專家阿莫雷斯（Philip Amore）醫生對Skertonas的鼻竇進行掃描，發現其充血與發炎情況嚴重。

居住在蒙特利公園市的華人劉小姐，雖然住處離火場較遠，但也受到影響。她從1月24日開始感到嗓子疼痛，次日開始頭疼、咳嗽，原以為只是普通流感帶來的不適，熬幾天就能自然恢復。然而，她並未出現發燒、流涕等典型感冒症狀，只是咳嗽不停，且夜間格外嚴重，影響到睡眠。咳嗽持續了一周多後，劉小姐開始擔心，前往醫院檢查。醫生為她進行流感、新冠與喉炎（strep throat）檢測，結果均為陰性。醫生推測，她的症狀可能與野火造成的空氣汙染有關，因為野火煙霧可能會引發呼吸道炎症，而近期病毒活躍的季節則加重了她的症狀，醫生只給她開具了止咳藥物，並告知她如果一周未緩解則要做更徹底的檢查。

阿莫雷斯醫生在接受ABC 7的採訪時表示，自野火發生以來，他接診了更多支氣管炎、慢性鼻竇炎、鼻塞與哮喘患者。他解釋，有毒的揮發性有機化合物（VOC）會通過空氣進入人體，進一步加重健康風險。目前，阿莫雷斯在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的診所接診了大量新病患，其中包括急救人員與受影響的居民。

最新數據顯示，在野火發生期間及其後數日內，洛杉磯縣急診就診人數增加了八倍，許多病患均因嚴重呼吸道疾病前來求診。阿莫雷斯指出，「很多病人來時都患有多年來最嚴重的鼻竇炎。」他還強調，呼吸道是有害物質進入人體的最主要途徑，「毒素更容易通過肺部進入體內，進而影響整體健康。」

針對因野火引起的鼻竇問題，阿莫雷斯表示，許多耳鼻喉科醫生採用「內視鏡旋流灌洗」治療，以幫助病人清除鼻竇中的有害毒素。他說，「使用抗生素或類固醇搭配生理鹽水進行沖洗，能有效減輕炎症。」此外，「球囊鼻竇成形術」搭配旋流沖洗的療程約需45分鐘，患者通常在治療後僅需少量止痛藥，並能在一至兩天內康復，這項手術通常涵蓋在保險範圍內。

儘管如此，阿莫雷斯提醒，野火煙霧的長期影響仍有待進一步研究。他建議在受影響區域生活和工作的民眾，戶外活動時佩戴N95口罩，以降低吸入有害物質的風險。

華人咳嗽不止原以為是普通感冒，一番檢測後醫生表示可能是火災引起的呼吸道感染。（受...
華人咳嗽不止原以為是普通感冒，一番檢測後醫生表示可能是火災引起的呼吸道感染。（受訪者提供）

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