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「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

女因野火燒光一切 唯獨家中佛像倖存

編譯陳盈霖／綜合報導
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伯內特公寓在寶馬山大火中付之一炬，神奇的是家中佛像倖存於難。（FOX 11電視台畫面）
伯內特公寓在寶馬山大火中付之一炬，神奇的是家中佛像倖存於難。（FOX 11電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，上月初發生的寶馬山野火（Palisades Fire）中，伯內特（Heather Burnett）所住公寓付之一炬，幾乎失去一切，從家具到珠寶，然這場可怕的大火中，供奉於家中的佛像卻奇蹟般倖存，「我相信這是個奇蹟」伯內特說，「這是我的信仰。」

在滿目瘡痍的瓦礫中，佛像成為希望的象徵。這尊佛像之所以能倖存，是因一塊墜落的石膏牆遮住它，但又神奇的沒有將其壓壞，如今佛像卡在燒毀的牆壁與陽台間，伯內特希望找到方法取回佛像，但由於公寓被貼上紅標，目前尚沒有可行辦法。

火災發生當天上午，伯內特正在公寓照顧一名小男孩，「我被警報聲驚醒，幾秒鐘後我意識到不妙」她向窗外看了一眼後決定撤離。她帶著自己的貓咪提米（Timmy）、小男孩及幾件換洗衣物和護照離開，因無法將貓和孩子留在車裡，她不能回去拿更多東西。「我首要任務是孩子，我負責照顧他，我必須帶他離開」伯內特說。

就像許多人一樣，她失去一切。她的女兒戴特（Alexanne Date）替她發起GoFundMe籌款，幫助她重新開始，「我覺得不安，但接受幫助是因為保險不足。」

保險 護照 GoFundMe

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