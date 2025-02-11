打麻將抗衰老？ 長者認同 淡大校友麻將賽平均年逾7旬
選手平均年齡超過七旬的南加州淡江大學校友會農曆新春麻將大賽，9日打得熱火朝天。選手們表示，打麻將不僅是防老抗衰祕訣，更是老少和睦和全家歡樂的良藥，兩全其美。
淡江大學校友會世界總會名譽會長段相蜀表示，他現年95歲的老母親段蘇斐亞，幾乎每年都是淡江大學新春麻將大賽選手，而且每每比賽成績優異。「今年媽媽另有牌局，遺憾缺席，不過打麻將，一直是她老人家的愛好」。
祖籍湖南，段相蜀說，早年外祖父家在大陸經營兵工廠，媽媽年輕時就開始打麻將，「到現在至少也有70多年」，他說，母親現在每天去老人中心參加各種活動；周五至周日三天打麻將，每天從中午到傍晚，如同上班一樣，雷打不動，這些年不少牌友換了，但媽媽身體一直很好，思維敏捷，算牌比很多年輕人都快。
「媽媽打麻將，日子過得很開心，也大大減輕子女負擔」，段相蜀表示，除有時要給媽媽找牌友安排牌局，母親幾乎從來不讓他們操心，因為身體好、精神好、心情好，老母親每天都把自己的生活安排得妥妥當當，他和太太可以有更多時間做自己喜歡的事。有時太太回台灣，母親反倒擔當起照顧兒子的角色，帶動全家每天充實又開心。
淡江大學活動召集人謝英志，也是麻將高手，在牌桌上，根本看不出已是77歲的年長者。謝英志回憶，大學時開始打麻將，因為父親是外交官，全家長年在國外生活，他高中畢業後，獨自留在台灣讀大學，假期有同學到家玩，大家就一起打麻將。
謝英志說，年輕時打麻將，可以培養人際關係，學習如何與人相處，「有人說選女婿看牌品，有一定道理」，他說，打麻將可以看出一個人的性格和修養，麻將的輸贏，最容易看出人的本性。比如有的人容易生氣，有的沒耐性，有的輸不起，有的則遇事沉穩，輸贏不驚。
「上了年紀，打麻將對身體健康和減緩腦衰退，很有好處」，謝英志說，打牌手腦並用，會讓他保持語言交流和性格開朗，「打牌的日子，不會孤單和鬱悶」，他現在每周至少打麻將兩次，不僅因此有很多牌友，還讓他成為哈仙達岡老人中心麻將班的班長，經常為大家組織各種活動和比賽。
麻將高手彭麗齡的牌齡也超過40年，「我從大學時就打麻將」，她說，淡江大學打麻將風氣一直很盛，她剛開始加入牌桌，是因為被麻將桌上歡樂開心的氣氛感染，現在到半退休年齡，越來越感覺打麻將對身心和大腦思維健康的好處。「現在每周兩、三次和朋友歡聚，打打牌、吃吃飯、喝喝小酒、說說笑笑，很開心」，身體好，不給家人增加負擔，就是晚年最大福氣。
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