打麻將抗衰老？ 長者認同 淡大校友麻將賽平均年逾7旬

選手們平均年齡超過七旬的南加州淡江大學校友會農曆新春麻將大賽，打得熱火朝天。（記者楊青／攝影）

選手平均年齡超過七旬的南加州 淡江大學校友會農曆新春麻將大賽，9日打得熱火朝天。選手們表示，打麻將不僅是防老抗衰祕訣，更是老少和睦和全家歡樂的良藥，兩全其美。

淡江大學校友會世界總會名譽會長段相蜀表示，他現年95歲的老母親段蘇斐亞，幾乎每年都是淡江大學新春麻將大賽選手，而且每每比賽成績優異。「今年媽媽另有牌局，遺憾缺席，不過打麻將，一直是她老人家的愛好」。

祖籍湖南，段相蜀說，早年外祖父家在大陸經營兵工廠，媽媽年輕時就開始打麻將，「到現在至少也有70多年」，他說，母親現在每天去老人中心 參加各種活動；周五至周日三天打麻將，每天從中午到傍晚，如同上班一樣，雷打不動，這些年不少牌友換了，但媽媽身體一直很好，思維敏捷，算牌比很多年輕人都快。

「媽媽打麻將，日子過得很開心，也大大減輕子女負擔」，段相蜀表示，除有時要給媽媽找牌友安排牌局，母親幾乎從來不讓他們操心，因為身體好、精神好、心情好，老母親每天都把自己的生活安排得妥妥當當，他和太太可以有更多時間做自己喜歡的事。有時太太回台灣，母親反倒擔當起照顧兒子的角色，帶動全家每天充實又開心。

選手們平均年齡超過七旬的南加州淡江大學校友會農曆新春麻將大賽，打得熱火朝天。（記者楊青／攝影）

淡江大學活動召集人謝英志，也是麻將高手，在牌桌上，根本看不出已是77歲的年長者。謝英志回憶，大學時開始打麻將，因為父親是外交官，全家長年在國外生活，他高中畢業後，獨自留在台灣讀大學，假期有同學到家玩，大家就一起打麻將。

謝英志說，年輕時打麻將，可以培養人際關係，學習如何與人相處，「有人說選女婿看牌品，有一定道理」，他說，打麻將可以看出一個人的性格和修養，麻將的輸贏，最容易看出人的本性。比如有的人容易生氣，有的沒耐性，有的輸不起，有的則遇事沉穩，輸贏不驚。

「上了年紀，打麻將對身體健康和減緩腦衰退，很有好處」，謝英志說，打牌手腦並用，會讓他保持語言交流和性格開朗，「打牌的日子，不會孤單和鬱悶」，他現在每周至少打麻將兩次，不僅因此有很多牌友，還讓他成為哈仙達岡老人中心麻將班的班長，經常為大家組織各種活動和比賽。

麻將高手彭麗齡的牌齡也超過40年，「我從大學時就打麻將」，她說，淡江大學打麻將風氣一直很盛，她剛開始加入牌桌，是因為被麻將桌上歡樂開心的氣氛感染，現在到半退休 年齡，越來越感覺打麻將對身心和大腦思維健康的好處。「現在每周兩、三次和朋友歡聚，打打牌、吃吃飯、喝喝小酒、說說笑笑，很開心」，身體好，不給家人增加負擔，就是晚年最大福氣。