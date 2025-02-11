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華人會計師交流平台辦講座 捐款野火災民

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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北美華人會計師交流平台舉辦蛇年首場線上講座，超過60位專業人士參與。（主辦單位提供）
北美華人會計師交流平台舉辦蛇年首場線上講座，超過60位專業人士參與。（主辦單位提供）

北美華人會計師交流平台日前舉辦蛇年首場線上專題講座，由北美華人會計師協會副理事長葉俊麟主持，亞太聯合公益基金會執行長張青代表基金會捐款1萬5000美元給慈濟基金會，支援洛杉磯火災救援行動。

此次講座聚焦商業房地產貸款及外國企業在美稅務問題，超過60位民眾一同參加。律師張天駿深入分析商業房地產貸款文件關鍵條款，以及貸款違約時的應對策略；國際稅法專家梁俊鎧會計師則就外國企業在美國的常設機構（PE）判定標準與稅務合規要求進行剖析。

同時是慈濟醫療基金會理事會主席張天駿律師在講座中表示，慈濟基金會目前除發放物資給受災民眾外，還發放現金金額約260萬美元。他呼籲社會各界共同援助災民。此外，國稅局外展部全美中英雙語資深聯絡官郭珊珊在會上確認，聯邦已將洛杉磯縣列為災害區，個人、商家和企業的稅表及稅款期限延至10月15日。

北美華人會計師協會理事長張青指出，該平台至下月將運行滿四年，除每月線上交流外，也定期組織線下活動，歡迎會計師、律師、稅務專業人士積極參與。

紐約中美會計師協會會長黃宗澤也透過線上向與會者致以新春祝福。此次活動吸引美國各地華人會計師、律師、稅務專業人士參與。有意加入交流平台的會計師、律師及稅務專業人員，可致電：1-626-446-1448。

華人 貸款 慈濟

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