奇諾岡華協迎新春園遊會 社區同樂

活動現場表演者與觀眾互動舞蹈，喜慶氣氛熱烈。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡華美協會（CAACH）8日舉辦「新春同樂金蛇賀歲」園遊會，舞獅、特色表演、幸運抽獎、創意手工、集市小吃，載歌載舞節目精彩，以及頒發總統義工獎，互動環節表演者與觀眾一起舞動，現場氣氛喜慶熱烈。

這次節慶活動在市中心步行街Shoppes舉辦，亮點包括傳統表演，舞獅、民族舞蹈、集體舞，在集市攤位有免費小吃、贈送小禮物，伴有抽獎環節，並向現場小朋友發紅包。活動以舞獅開場，然後是CAACH負責人關慧娟、趙桂楓分別致辭，還向華協傑出義工、Ayala High School中文教師郭琳頒發總統義工獎。

華協成員舞蹈表演。（記者啟鉻／攝影） Ayala High School中文俱樂部學生參加表演。（記者啟鉻／攝影） 為現場小朋友發紅包。（記者啟鉻／攝影）

迎春活動有多個娛樂節目，包括華協長青會表演的楊氏太極十三刀、獨舞、集體舞，還有Ayala High School中文俱樂部學生表演的民樂、舞蹈等，還有華協成員表演的廣場舞，以及依照華人 傳統春節 習俗為在場小朋友發紅包。當天是周六，精彩的節目表演吸引了不少民眾參與，期間有舞蹈表演者與觀眾互動環節，一些觀眾與表演者共舞，讓現場氣氛更為熱絡，華洋觀眾歡聲笑語共同慶祝農曆蛇年春節。

此次節慶活動恰逢奇諾岡華美協會在僑領廖偉民領導下，創辦了整整20年。目前該協會還設立了長青會、CAACH學院、CAACH商會、婦女會及青年會等協會組織。