不要肉身擋ICE 檢長：用手機拍下來

面對川普大規模進行移民執法，加州檢察長邦塔提供校園指引。（取自FOX 11電視台畫面）

福斯電視台FOX11報導，面對川普（Trump）大規模執行移民 法，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）日前向學生、家長及教師提供指引，不要用身體阻檔執法人員，而是拿起手機「錄影或拍照留下紀錄」。

州檢察長幫助民眾了解自身權益，以應對移民暨海關執法局（ICE ）探員可能出現在校園等情況。

根據移民政策研究所（Migration Policy Institute）數據，加州公立學校中有約13萬3000名年齡在13歲至17歲間的無證學童就讀，有75萬名K-12年級學生的家長是無證移民。

邦塔表示，川普總統上任前15天，許多人感到害怕、焦慮和對自身權利不確定感。他提醒加州居民，校園是「包容且安全」的地方，無論移民身分、性別認同或性取向，「所有孩子都有憲法保障接受公共教育的權利」他說，加州作為庇護州，地方官員不用與ICE合作，但若ICE持有合法文件，學校官員需允許他們進入校園，若沒有，則可將其拒於門外。

邦塔提醒學校官員，若移民官員到校園，教師應先通知管理人員，要求複印該官員證件，詢問進入校園原因，要求他們出示相關授權文件。若ICE宣布有緊急情況，或提供相關文件，教師需讓他們進入。

若發生這種情況，邦塔警告教師「不要用身體阻擋」，即使ICE沒有適當文件，邦塔也建議他們不要阻止執法人員，而是用錄影或拍照留下紀錄。他建議，除非出示司法相關授權文件，否則警察在詢問或帶走孩子前應儘快通知家長。

其他權利和指引包括禁止住房提供者詢問租屋者移民身分，除非申請聯邦政府資助的經濟適用房。住房提供者不得透過威脅向ICE等執法部門提供移民身分騷擾住客。此外，聯邦法律確保所有人，包括無證移民可獲得緊急醫療服務權利。若被警方逮捕，可獲得政府指派的律師。

加州法律明確禁止執法機構出於移民執法目的詢問個人移民身分。執法機構不得共享個人訊息。所有孩子有平等接受免費公立教育權利，無論身分為何。學校接受多種文件作為學生年齡或居住證明，且不必保留副本。許多非營利組織替低收入者提供免費移民幫助，可上lawhelpca.org。

邦塔還提醒，不要將原始文件交給任何人，除非對方能證明政府要求提供原始本，只有律師、獲得認可的代表和組織才可提供法律建議或代表出庭。不要向任何聲稱「您的移民事務所有問題」者提供金錢或個資，聯邦與州機構都不會通過這些途徑做此要求。