南加淡大校友會 新春團拜辦麻將賽

南加州淡江大學校友會9日舉辦農曆新春團拜及麻將大賽/擲散子大賽，上百名淡江校友和親友歡聚一堂，互祝新年健康吉祥。（記者楊青/攝影）

南加 州淡江大學校友會9日舉辦農曆新春團拜及麻將/擲散子大賽，上百淡江校友和親友歡聚一堂，互祝新年健康吉祥。

活動會場、羅蘭岡佳福老人中心活動當天喜氣洋洋，將近十個小時的活動，由會長劉艷秋、召集人段相蜀和謝志英共同主持。團拜、娛樂比賽、卡拉OK、包括年糕和湯圓在內12道菜的豐盛晚宴，和幾乎人人有獎的抽獎，讓整場活動高潮迭起，歡聲笑語不斷。

謝英志表示，南加淡江校友會今年團拜特別安排在元宵節前三天，熱鬧更勝往年。他表示，麻將大賽也是淡江校友會新年團拜活動的傳統，今年除麻將大賽冠亞季軍都有獎杯，還專門為不打麻將的朋友，設計擲骰子大賽，優勝者都有獎牌。12道菜的過年大餐，更象徵新年每個月都圓圓滿滿，順順利利。

淡江大學校友會世界總會名譽會長段相蜀指出，南加淡江校友會1982年成立以來，每年都舉辦許多別出心裁活動。南加州 淡江校友會登記校友達800多人，不僅校友多，而且辦得活動很有創意。南加州大專聯合校友會以其他大學校友會的活動，很多都是淡江校友會「第一個吃螃蟹」，率先舉辦，比如高爾夫球賽、匹克球賽及麻將賽等。淡江大學雖然沒有藝術系，但很多校友頗有藝術細胞，文藝和娛樂創意人才輩出。