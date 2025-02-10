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亞凱迪亞華裔家長會籌款 300多人支持

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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亞市高中鼓樂團獻上精彩表演。（記者邵敏／攝影）
亞市高中鼓樂團獻上精彩表演。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯亞凱迪亞高中華裔家長會(AHS Chinese Parents Booster Club)，8日晚舉辦農曆新年籌款晚會，300多人齊聚一堂，共度傳統佳節。

晚會現場，到處是中國傳統元素，門口掛滿祝福和心願的桃花樹；象徵財富、好運的紅、黃燈籠；充滿中華特色的舞台表演；宴席十道菜皆寓意吉祥，每個細節都在傳遞中華文化的美妙。

熱鬧的舞獅拉開活動帷幕，精彩絕倫的中國功夫、趣味十足的魔術，激情四射的尊巴舞蹈、以及亞市高中鼓樂團、合唱團、舞蹈社的系列精彩表演，現場觀眾掌聲不斷；亞市高中華裔家長合唱隊的優美歌聲，更是博得齊聲喝采。此外，洛杉磯越劇團帶來的「華美越韻」，讓觀眾仿佛置身於江南水鄉。最後壓軸的全場狂歡秧歌舞，更是把晚會推向高潮，專業舞者、現場觀眾、包括眾多嘉賓一同參與，舞台上下成為紅手帕海洋。

自1993年首次舉辦該活動以來，亞市高中華裔家長會春節晚會至今已是第32屆。

當晚慶祝農曆新年同時，主辦方還進行拍賣，所得款項全部回饋社區。近十年，華裔家長會已向亞市高中捐贈約50萬美元；僅2024年就向高中近30個團隊，共捐贈超過5萬7000美元。

亞市市長高卿、市議員關美滿、鄭博仁 、傅達文、亞凱迪亞學區總監David Vannasdall以及四位董事會成員、亞市高中校長Angie Dillman、華裔家長會全體理事、以及來自社會各界的眾多嘉賓參加活動。

亞市議員與華裔家長會主要成員合影。（記者邵敏／攝影）
亞市議員與華裔家長會主要成員合影。（記者邵敏／攝影）
8日晚農歷新年籌款晚會，吸引300多人到場慶祝、支持。（記者邵敏／攝影）
8日晚農歷新年籌款晚會，吸引300多人到場慶祝、支持。（記者邵敏／攝影）
拍賣活動所得義款，將全部回饋社區。（記者邵敏／攝影）
拍賣活動所得義款，將全部回饋社區。（記者邵敏／攝影）

華裔 亞凱迪亞 洛杉磯

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